SAMPPLE: Tim Cook končí v čele Apple! Co to znamená pro akcionáře, fanoušky a vůbec celý svět?

Je tu pátek a s ním i další díl našeho novopečeného podcastu SAMPPLE. V tom jsme se samozřejmě nemohli věnovat ničemu jinému než hlavní zprávě tohoto týdne pohledem Apple uživatele, kterou není nic menšího než střídání stráží na pozici CEO právě v Applu. Tim Cook totiž ohlásil, že k 1. září předá své ředitelské křeslo Johnu Ternusovi. Co ale od tohoto muže vlastně čekat? Vstoupí díky němu Apple do nové éry, nebo bude Ternus naopak nevýraznou tváří, která se do historie příliš nezapíše?
Odpověď na tuto otázku sice samozřejmě nevíme, nicméně vzhledem k tomu, jak dlouho Apple bedlivě sledujeme, jsme si přeci jen pár předpovědí neodpustili. Pokud vás tedy zajímá, jak vnímá tuto změnu redakce Letem světem Applem, jste na správné adrese. Nový díl našeho podcastu vám v tom totiž udělá jasno!
Nejsme už je na YouTube a Spotify! Sledujte nás i na Apple Podcastech.