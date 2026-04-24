Control míří na iPhone a iPad! Legendární AAA pecka stojí jen pár korun a rozjede ji nejspíš i váš mobil

To, co ještě před pár lety znělo jako sci-fi, je dnes realitou. Kultovní akční adventura Control: Ultimate Edition od studia Remedy Entertainment dorazila na iPhone a iPad, a to rovnou v plnohodnotné verzi včetně všech DLC. A cena? Pouhých 129 Kč nebo chcete-li 5 dolarů. Ano, čtete správně.
Control patří mezi nejvýraznější hry poslední dekády. Pokud jste ji minuli, připravte se na hodně zvláštní jízdu. Ocitnete se v neustále se měnící budově, kde realita nefunguje úplně podle pravidel, jak je znáte. Do toho přidejte telekinezi, podivné nepřátele a atmosféru, která vás nepustí. Když hra vyšla v roce 2019, patřila k těm nejnáročnějším po grafické stránce. O to větší překvapení je, že dnes běží i na iPhonu.
Remedy si dalo práci s úpravou ovládání pro dotykové displeje. Uživatelské rozhraní i samotná hratelnost prošly úpravami tak, aby dávaly smysl na iPhonu i iPadu. Přesto ale platí, že pokud to myslíte s hraním vážně, gamepad dává pořád největší smysl. Hra jej plně podporuje a rozdíl v komfortu je znatelný.
Nečekejte ale, že si Control zahrajete na jakémkoli zařízení. Minimem je čip A17 Pro, tedy iPhone 15 Pro a novější modely včetně řady iPhone 16 a 17. U iPadů je podmínkou buď A17 Pro, nebo některý z M čipů. Základní iPad s A16 má smůlu, ale většina iPadů Air a Pro z posledních let si poradí bez problémů.
Zajímavostí je, že jde o univerzální nákup. Jakmile si hru koupíte, máte ji k dispozici nejen na iPhonu a iPadu, ale i na Macu. Apple tím dál tlačí na pilu v oblasti AAA her, které se na jeho platformách objevují čím dál častěji. Vedle Control už dnes najdete třeba Resident Evil Village, Death Stranding nebo Assassin’s Creed Mirage. Apple sice samozřejmě stále není platforma, kam by hardcore hráči mířili jako první, ale podobné tituly jasně ukazují, kam Apple směřuje. A upřímně, mít takovouhle hru v kapse za pár korun? To už dnes rozhodně stojí za pozornost.