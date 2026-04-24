Celý základní Apple ekosystém produktů je teď levnější než 16″ MacBook Pro!

J. Jiří Filip
Ještě nedávno by to znělo jako nesmysl. Dnes ale stačí sečíst pár čísel a zjistíte, že kompletní základní výbava od Applevás vyjde levněji než samotný MacBook Pro v 16″ variantě. Možná ještě zajímavější je však to, že když sáhnete po základních verzích daných produktů, určitě vás nečeká žádný odpad, ale naopak kousky, které jsou hardwarově opravdu zajímavé. A to i přesto, že se jejich cena v součtu nedostane ani na 2699 dolarů, kolik stojí v USA 16″ MacBook Pro v základu. V Česku pak tento MacBook stojí 74 990 Kč.

Základní „low-cost“ sestava Apple produktů složená z deseti zařízení, vypadá konkrétně takto:

  • iPhone 17e – 599 dolarů (16990 Kč)
  • MacBook Neo – 599 dolarů (16990 Kč)
  • iPad (11. generace) – 349 dolarů (8890 Kč)
  • Magic Keyboard Folio – 249 dolarů (6590 Kč)
  • Apple Pencil (USB‑C) – 79 dolarů (1990 Kč)
  • Apple Watch SE 3 – 249 dolarů (5990 Kč)
  • AirPods 4 – 129 dolarů (3490 Kč)
  • Apple TV 4K – 129 dolarů (4190 Kč)
  • HomePod mini – 99 dolarů
  • AirTag – 29 dolarů (790 Kč)

Celková částka? 2510 dolarů. To je zhruba o 189 dolarů méně než základní cena 16″ MacBooku Pro. A šlo by se samozřejmě dostat ještě níž, protože třeba Magic Keyboard Folio je dle mého názoru zbytečně drahé a stejně tak i Apple Pencil lze nahradit něčím levnějším (s ohledem na to, že saháme jen po základních modelech a tlačíme na cenu). Bohužel, české cenové srovnání by bylo v tomto směru trochu nepřesné, protože se tu oficiálně HomePod mini neprodává. Budeme-li ale vycházet například z ceny na Alza.cz, která má HomePod mini v nabídce za 3190 Kč, dostali bychom se v součtu na částku 65910 Kč bez HomePodu mini, potažmo na 69100 Kč s HomePodem mini. 

A teď přichází ta nejzajímavější část. Výběr výše není v žádném případě nějak zásadně „osekaná“ sestava, ba právě naopak. Například iPhone 17e sdílí čip i hlavní fotoaparát s dražším modelem, MacBook Neo přináší výkon, který ještě před pár lety patřil do úplně jiné cenové kategorie, a Apple Watch SE 3 si berou funkce z vyšších řad. Jinými slovy, rozdíly mezi základními a dražšími produkty se začínají nebezpečně zmenšovat.

Právě MacBook Neo je přitom tím, kdo celou hru mění. Nejlevnější Mac v historii s čipem A18 Pro ukazuje, že Apple už nechce mít „levné“ produkty jen do počtu, ale že z nich dělá plnohodnotné vstupní brány do svého ekosystému. A možná ještě důležitější věc na závěr. Když si tohle všechno dáte dohromady, začíná být jasné, že Apple dnes neprodává jednotlivá zařízení, ale je schopný prodat celek za opravdu dobrou cenu. A upřímně, tento celek ještě nikdy nebyl tak dostupný jako právě teď.

Zdroj
