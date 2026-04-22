Velký spor Apple eskaluje. Do hry vstupuje Samsung

Americké ministerstvo spravedlnosti ostře zkritizovalo nejnovější „právní kličku“ jablečné společnosti. V probíhajícím antimonopolním sporu se totiž Apple rozhodl vyžádat si klíčové dokumenty od svého úhlavního rivala, a sice jihokorejské centrály Samsungu. Podle úřadů jde ale o neakceptovatelné protahování řízení.
Hledání důkazů v Jižní Koreji
Celá situace odstartovala ve chvíli, kdy Apple v rámci své obhajoby požádal o dokumenty americkou pobočku Samsungu. Ta ale vyhovět odmítla s odůvodněním, že požadované záznamy uchovává pouze mateřská společnost v Jižní Koreji. Apple se proto obrátil na soud, aby na základě Haagské úmluvy požádal o vydání těchto důkazů přímo asijskou centrálu.
Získané dokumenty od Samsungu mají Applu posloužit k prokázání několika zásadních argumentů:
- Trh se smartphony a chytrými hodinkami je vysoce konkurenční prostředí.
- Uživatelé běžně a často přecházejí mezi různými mobilními platformami.
- Zavedená pravidla Applu nemají na trh protisoutěžní dopady, o kterých hovoří žaloba.
I kdyby soud žádost schválil, její osud bude záviset na jihokorejských úřadech. Samotný Samsung by se navíc mohl bránit na základě tamních zákonů, což by vydání dokumentů značně zkomplikovalo.
Fotogalerie
Zástupcům ministerstva ale došla trpělivost. V novém dokumentu úředníci upozorňují, že Apple o klíčové roli Samsungu v tomto případu ví už dlouho. Přesto s podáním této mezinárodní žádosti čekal nepochopitelných devět měsíců.
Zajímavé je, že ministerstvo se nestaví přímo proti samotnému poslání žádosti do Koreje. Striktně však požaduje, aby veškeré riziko zpoždění nesl pouze Apple s tím, že pokud důkazy nedorazí včas, soud na ně zkrátka nebude čekat. Podle mě je možná trochu až bizarní sledovat, jak moc Apple pro svou vlastní záchranu před americkými úřady potřebuje interní data svého největšího konkurenta. O výsledku vás budeme informovat.