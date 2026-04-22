Zavřít reklamu

Paul McCartney ukázal zákulisí z tajného koncertu v Apple Parku

Vše o Apple
J. Jan Vajdák
0

Legendární Paul McCartney zveřejnil exkluzivní pohled do zákulisí svého nedávného vystoupení v Apple Parku. Koncert proběhl na konci března u příležitosti velkolepých oslav 50. výročí založení jablečné společnosti.

Duhová stage a vzpomínky na Jobse

Samotné vystoupení se odehrálo na ikonické duhové stagi před tisícovkami zaměstnanců. Ačkoliv po internetu od prvního dne kolovaly amatérské záběry, Apple žádný oficiální záznam nevydal a akci pojal jako čistě interní záležitost. O to cennější je nové video, které se objevilo přímo na McCartneyho YouTube kanálu. Mapuje nejen přípravy, ale i jeho návštěvu kampusu a prohlídku speciální výroční výstavy.

Vstoupit do galerie

Hudebník ve videu přidává i několik zajímavých historek z minulosti. Vzpomíná například na moment, kdy mu Steve Jobs osobně předal jeden z úplně prvních iPhonů (kterému dodnes úsměvně říká „Apple phone“). Řeč přišla i na zapomenutou fotografii kapely Beatles, kterou Apple šikovně oprášil při historickém uvedení kompletní diskografie do nabídky iTunes.

Podle mě je vydání tohoto videa od McCartneyho skvělou tečkou za oslavami půlstoletí společnosti. A snad nás čeká zářná budoucnost pod novým lodivodem. Video Paula McCartneyho naleznete pod odstavcem. Jak se vám zamlouvá?

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.