Paul McCartney ukázal zákulisí z tajného koncertu v Apple Parku

Legendární Paul McCartney zveřejnil exkluzivní pohled do zákulisí svého nedávného vystoupení v Apple Parku. Koncert proběhl na konci března u příležitosti velkolepých oslav 50. výročí založení jablečné společnosti.
Duhová stage a vzpomínky na Jobse
Samotné vystoupení se odehrálo na ikonické duhové stagi před tisícovkami zaměstnanců. Ačkoliv po internetu od prvního dne kolovaly amatérské záběry, Apple žádný oficiální záznam nevydal a akci pojal jako čistě interní záležitost. O to cennější je nové video, které se objevilo přímo na McCartneyho YouTube kanálu. Mapuje nejen přípravy, ale i jeho návštěvu kampusu a prohlídku speciální výroční výstavy.
Hudebník ve videu přidává i několik zajímavých historek z minulosti. Vzpomíná například na moment, kdy mu Steve Jobs osobně předal jeden z úplně prvních iPhonů (kterému dodnes úsměvně říká „Apple phone“). Řeč přišla i na zapomenutou fotografii kapely Beatles, kterou Apple šikovně oprášil při historickém uvedení kompletní diskografie do nabídky iTunes.
Podle mě je vydání tohoto videa od McCartneyho skvělou tečkou za oslavami půlstoletí společnosti. A snad nás čeká zářná budoucnost pod novým lodivodem.