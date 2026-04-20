OLED trh se otřásá v základech: iPhony brzdí, ale Apple chystá velký zvrat

Nová zpráva analytické společnosti Counterpoint Research přináší zajímavý pohled na to, jak se bude v roce 2026 vyvíjet trh s OLED displeji. Zatímco v segmentu chytrých telefonů panuje kvůli rostoucím cenám součástek spíše mírný pesimismus, trh s notebooky čeká především díky Applu nárůst.
Drahé paměti brzdí telefony
Rostoucí náklady na paměti tlačí na rozpočty výrobců, což se přímo podepisuje na klesající poptávce po OLED panelech pro smartphony. Analytici proto museli výrazně zmírnit své původní odhady. Ohebné OLED displeje u skládaček sice povyrostou o 34 % (namísto původně odhadovaných 46 %), ale běžné panely budou letos zcela stagnovat. Nejtvrdší dopad pak pocítí klasické OLED displeje, u kterých se očekává dokonce 15% meziroční propad.
Zcela opačná nálada ale vládne ve světě notebooků. Očekává se, že prodeje OLED panelů pro notebooky meziročně vyskočí o úctyhodných 33 %. Hlavním motorem tohoto růstu má být právě chystaný přechod prémiových modelů MacBook Pro na tuto zobrazovací technologii. Své ovoce pochopitelně přinese i boom prémiových AI počítačů s Windows, u kterých vyšší prodejní ceny snadněji kompenzují právě zmiňované drahé paměti.
Celkově ale světový trh s OLED displeji, do kterého spadají i tablety, monitory nebo palubky aut, bude letos stagnovat. Výrazný růst u monitorů (o 45 %) a tabletů (o 13 %) totiž v konečných číslech vymaže právě mnohem slabší odbyt u mobilních telefonů. Za mě je velmi zajímavé sledovat, jaký dopad mají drahé paměti.