Recenze FIXED Resin Strap: Když chcete změnu, která dává smysl

Řemínky k chytrým hodinkám jsou příslušenství, které je člověk zvyklý měnit poměrně často, ať už kvůli pohodlí, vzhledu nebo prostě jen proto, že se okouká. A vězte, že v dnešní době můžete sáhnout po podstatně zajímavějších kouscích než jen těch ze silikonu, kůže či třeba oceli. Jedním z nich je i FIXED Resin Strap, který nosím v posledních týdnech v kombinaci s Apple Watch dennodenně na zápěstí.
Na první pohled působí tento kousek spíš jako klasický „hodinkový“ tah než jako řemínek pro chytré hodinky, což je samo o sobě docela osvěžující změna. Otázkou ale samozřejmě je, jestli jde jen o designovou záležitost připomínající karbon, nebo o doplněk, který obstojí i při každodenním nošení. Pojďme se tedy na tento zajímavý kousek podívat podrobněji.
Technické specifikace, zpracování a design
FIXED vsadil u tohoto řemínku konkrétně na epoxidovou pryskyřici, ze které jsou vyrobené jednotlivé články řemínku jako takového. Tento materiál na ruce působí překvapivě lehce a zároveň dostatečně pevně a bytelně, díky čemuž nemáte pocit, že byste nosili něco křehkého. Ba právě naopak, řemínek působí bytelně, ale určitě bych neřekl, že nějak přehnaně robustně (tedy třeba jako kovové tahy, máte-li s nimi zkušenosti). Váha 33 gramů je v praxi tak akorát, abyste o řemínku věděli, ale zároveň vás nijak neobtěžoval.
Co se týče designu, jde spíš o elegantnější záležitost než sportovněji laděné řešení. Lesklý povrch pryskyřice připomíná klasické článkové tahy, což dělá z hodinek rázem o něco „dospělejší“ doplněk. Kovové konektory a spona tomu pak dávají solidní základ a hlavně jistotu, že hodinky na ruce drží tak, jak mají. Asi vás tak nepřekvapí, že se mi řemínek za poslední zhruba dva týdny ani jednou nerozepnul a tedy na zápěstí neustále držel naprosto perfektně.
Velkým plusem řemínku je za mě osobně i samotná konstrukce. Řemínek je tvořen články, které si můžete jednoduše upravit podle velikosti zápěstí. Výrobce navíc přibalil i nástroj na jejich odebrání, což je detail, který potěší, jelikož díky němu nemusíte hned řešit hodináře nebo improvizovat doma s jehlou.
Co se týče odolnosti, FIXED vsadil na materiál, který si poradí s UV zářením, potem i běžnou chemií. V praxi to znamená, že by si měl udržet vzhled i při delším používání, což je u světlejších nebo lesklých řemínků vždy trochu otazník. Dalším benefitem materiálu je pak jeho snadná údržba. Když jsem jej jakkoliv zamazal, stačilo jej buď jednoduše otřít hadříkem či jej opláchnout pod vodou a rázem byl řemínek jako nový.
Testování
Upřímně řečeno, u řemínků je to vždy hodně o pocitu. Můžete mít sebelepší materiály, ale pokud vám nesedí na ruce, je to konec. A právě tady mě FIXED Resin Strap docela příjemně překvapil.
Na ruce totiž působí lehce a díky konstrukci z článků i docela přirozeně kopíruje zápěstí. Není to tedy typ řemínku, který by vás někde tlačil nebo řezal, což se u některých levnějších tahů stává. Navíc díky prodyšnějšímu materiálu nemáte ani pocit „zapařené“ ruky, což je věc, kterou jsem třeba u silikonu v létě řešil poměrně často a kvůli které jsem přešel z klasických „plných“ silikonových řemínků na Nike+ edici s otvory.
Během běžného dne jsem pak vlastně nikdy neměl potřebu řemínek jakkoliv řešit. Na zápěstí perfektně drží, nepovoluje se a díky pevné kovové sponě působí jistě. Zároveň ale není problém ho rychle sundat nebo upravit. Zajímavé je, že se výrobce nebojí řemínek prezentovat i jako vhodný pro sport. Tam už bych ale byl osobně trochu opatrnější – ne že by to nezvládl, ale přece jen jde spíš o elegantnější řešení než o čistě sportovní řemínek, který by dokonale kopíroval zápěstí. Na druhou stranu, pokud jde o běžný pohyb nebo lehčí trénink, problém jsem nezaznamenal.
Resumé
FIXED Resin Strap je řemínek, který dokáže změnit charakter vašich hodinek víc, než byste čekali. Z čistě sportovního doplňku se rázem stane něco, co si klidně vezmete i k formálnějšímu oblečení.
Nejde sice o nejuniverzálnější řešení na světě, ale pokud chcete kombinaci pohodlí, odolnosti a elegantnějšího vzhledu pro každodenní nošení, tady dává FIXED velmi dobrý smysl. A přesně o tom to celé je. Není to řemínek, který by vás ohromil jednou konkrétní funkcí, ale jakmile si ho pár dní necháte na ruce, začne vám dávat čím dál větší smysl – a návrat ke klasickému silikonu už pak nemusí být tak samozřejmý.