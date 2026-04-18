Recenze Epson Lifestudio Flex Plus EF-72: Projektor, který si pustíte k tělu víc, než byste čekali

Jsou produkty, u kterých si po prvním zapnutí řeknete, že „prostě fungují“ a tím to tak nějak končí. A pak jsou takové, které vás během pár dní začnou bavit víc a víc, až zjistíte, že je používáte častěji, než jste původně plánovali. A upřímně, Epson Lifestudio Flex Plus EF-72, který mi před pár týdny dorazil na otestování, patří přesně do druhé skupiny. Jedná se totiž o projektor, který si i člověk zvyklý sledovat převážně klasickou televizi opravdu rychle zamiluje.
Na první pohled přitom tento kousek nepůsobí nijak revolučně. Jedná se totiž o přenosný projektor s podporou 4K Pro-UHD, Google TV či zvukem Sound by Bose, takže by se s trochou nadsázky dalo říci, že papírově vypadá jako mix toho, co dnes nabízí víc výrobců. Jenže jakmile s ním člověk začne reálně žít, začne se ukazovat, že Epson tady trefil docela zajímavý balanc mezi technologií a použitelností, což je na konci dne důvod, proč dává tenhle model smysl. Dost ale bylo úvodních řečí, pojďme se na tento kousek podívat pěkně zblízka.
Technické specifikace, zpracování a design
Epson vsadil u tohoto modelu na technologii 3LCD v kombinaci s RGB LED zdrojem světla, což je mimochodem kombinace, která mu dlouhodobě funguje. Výsledkem je obraz s velmi příjemnými barvami, které nepůsobí přepáleně, ale zároveň nejsou mdlé. Rozlišení 4K Pro-UHD s podporou HDR10 a HLG je v téhle kategorii spíš standardem, ale tady to celé dává dohromady solidní výsledek.
Možná se sluší na chvíli zastavit u toho, co se vlastně za označením 3LCD a RGB LED skrývá, protože právě to má na výsledný obraz zásadní vliv. Technologie 3LCD pracuje se třemi samostatnými LCD panely pro červenou, zelenou a modrou složku obrazu, díky čemuž se všechny barvy zobrazují současně. V praxi to znamená plynulejší obraz bez tzv. duhového efektu, který můžete znát z levnějších DLP projektorů.
Zajímavější je ale samotný zdroj světla. U klasických řešení, ať už jde o lampu nebo laser s fosforem, je potřeba světlo nejdřív upravit a následně rozdělit na jednotlivé barevné složky. V případě RGB LED (respektive RGB zdroje obecně) ale vznikají jednotlivé barvy přímo, takže je projektor může posílat rovnou do konkrétních LCD panelů bez nutnosti dalšího rozkladu. Tím se eliminuje část ztrát, ke kterým při rozkládání světla běžně dochází.
Výsledkem je nejen efektivnější práce se světlem, ale hlavně širší barevný gamut, tedy schopnost zobrazit větší spektrum barev. V praxi to znamená věrnější podání obrazu, které je při sledování filmů znát víc, než by se mohlo na první pohled zdát. Pojďme ale dál.
Papírový jas 1000 lumenů sice může někomu připadat jako slabší, ale je potřeba ho číst v kontextu. Tenhle projektor totiž určitě není dělaný na to, abyste s ním bojovali proti slunečnímu světlu v pravé poledne. Je naopak primárně dělaný na večery, zatažené dny nebo místnosti, kde si světlo dokážete alespoň trochu pohlídat. V takových podmínkách pak funguje naprosto bez problémů. Jen pro představu, já jej používal ve dne v kombinaci s venkovními žaluziemi, které dokonalou tmu sice nevytvoří, přesto však dokážu udělat dostatečné přítmí pro kvalitní promítání.
Co se týče kontrastu, ten je podle výrobce 5 000 000:1, což se v praxi projevuje například tak, že tmavé scény mají hloubku a obraz nepůsobí „vypraně“, což je u levnějších projektorů poměrně častý problém.
Co pak EF-72 odlišuje od většiny konkurence, je konstrukce. K dispozici je zde totiž integrovaný stojan, který v tomto případě rozhodně není jen designová hračka, ale naopak věc, která vám reálně změní způsob používání. Stojan totiž podporuje opravdu výrazný náklon, díky čemuž tak projektor na stojanu jednoduše otočíte, nakloníte, namíříte na zeď, strop nebo klidně na plátno na zahradě a on si zbytek doladí sám, což je z uživatelského hlediska naprosto super. Obrovský podíl na uživatelském komfortu má nicméně třeba i automatické zaostření, korekce lichoběžníku či přizpůsobení obrazu, jelikož vše funguje přesně tak, jak by mělo – tedy bez přemýšlení, bez nastavování či čehokoliv podobného. Prostě zapnete a koukáte.
Design v dekoru dubu je pak kapitola sama pro sebe. Epson tady evidentně pochopil, že projektor už dávno není jen černá krabice, kterou schováte do skříně, ale čím dál častěji jde o zařízení, které klidně necháte stát v obýváku. Za mě osobně tedy palec nahoru.
Testování
Za poslední měsíce, v jejichž průběhu jsem již zvládl pár projektorů otestovat, jsem tak nějak pochopil, že jejich největší síla není v tom, co umí na papíře, ale v tom, jak se používají. A to v případě EF-72 platí do puntíku.
Začnu scénářem, který jsem si zkusil jako první – klasický večer doma, projektor postavený na stolku, bílá zeď, Netflix přes Google TV. Už v tomto scénáři se dokonale ukázalo, jak moc důležité je, že vše funguje jako jeden celek, což je uživatelsky velmi přívětivé. Díky podpoře Google TV totiž rázem nemusíte řešit Apple TV, Chromecast či jakékoliv jiné externí krabičky, protože máte vše přímo v systému, který znáte z televize.
Obrazově mě překvapilo hlavně to, jak „přirozeně“ působí. Žádné extrémy, žádné wow efekty na první dobrou, ale čím déle se díváte, tím víc si uvědomujete, že vám promítaný obraz opravdu chutná. Barvy jsou opravdu hezké a živé, pohyb je plynulý a ani u větší úhlopříčky nemáte pocit, že by se obraz rozpadal. Jasně, pokud jste stejně jako já zvyklí koukat na velkou OLED televizi, samozřejmě si nelze nevšimnout toho, že černá by mohla být černější, barvy trochu barevnější a celkově tu prostě nějaké ty minusy obrazu jsou. Troufám si však říci, že se tyto nedostatky díky řadě dalších kladů, které EF-72 přináší, dokáží ztratit.
Velkým překvapením byl pro mě osobně zvuk, který je za mě při sledování filmů a seriálů klíčový. Často však bývá slabina projektorů, kvůli čemuž je třeba řešit dodatečné ozvučení, aby si člověk promítání dokázal patřičně užít. Zde jsem však měl několikrát pocit, že dodatečný reproduktor vlastně nepotřebuju, protože to, co se podařilo skrýt do útrob projektoru, zní opravdu báječně. Ostatně, sám výrobce láká na Sound by Bose a já musím po pár týdnech testování uznat, že to není jen nějaká „nálepka“, ale opravdový příslib kvality. Na běžné sledování filmů, seriálů nebo třeba YouTube totiž zvuková kvalita projektoru stačí s přehledem. Dialogy jsou „čitelné“, hudba má šmrnc a jako celek to nepůsobí „ploše“, ale naopak až překvapivě živě.
Projektor jsem však vzal i ven, protože k tomu nynější play-off hokejové extraligy či nedávná baráž o účast na MS ve fotbale přímo vybízí. A tady se dostáváme k tomu, proč tenhle model vůbec existuje.
Jen si to představte. Večer na zahradě s přáteli a nějakým tím pivkem v ruce, lehké šero, obraz přes dva metry a k tomu slušný zvuk bez jediné krabičky navíc. Najednou to není jen o sledování filmu, ale o zážitku, který byl zejména při vítězném penaltovém rozstřelu s Dánskem naprosto elektrizující i takto na dálku. Přesně v těchto chvílích pochopíte, že EF-72 není náhrada televize. Je to něco úplně jiného – něco, co vás dokáže i přes své chybky a mírná negativa naprosto pohltit, protože vám dá možnost „ochutnat“ obsah jinak než jste byli doposud zvyklí.
Kromě celkového zážitku ze sledování projektoru mě velmi bavila i jeho flexibilita, která jde ve výsledku se sledováním jako takovým ruku v ruce. Otočný stojan totiž znamená, že si můžete promítat klidně i na strop, což zní jako drobnost, ale reálně to používáte víc, než byste čekali. Protože lehnout si a pustit si film nad hlavou má svoje kouzlo, kterému jsem popravdě docela propadl. S tím jde nicméně v ruku v ruce i fakt, že je projektor mimořádně tichý. Zejména v eco režimu je takřka neslyšitelný a nějak zásadně vás nebude rušit ani v normálním režimu s vyšším jasem a tak podobně. Noční sledování tedy bude bez hučení, což je opravdu fajn a opět musím zdůraznit, že ne zcela standardní.
Co se pak týče výkonu systému, Google TV běží svižně, aplikace se načítají bez zbytečných prodlev a díky Wi-Fi 6 není problém ani streamování ve vyšší kvalitě. Kdyby tedy projektor podporoval třeba ještě Apple AirPlay, aby byl pro jablíčkáře v tomto směru přívětivější, jednalo by se za mě o naprosto ultimátní zařízení pro konzumaci obsahu.
Resumé
Epson Lifestudio Flex Plus EF-72 je projektor, který na první dobrou možná úplně nepochopíte, respektive spíš nebudete vědět, v čem jsou jeho silné stránky a jak nejlépe jej využít. Jakmile s ním však strávíte pár dní, začne vám dávat smysl čím dál víc.
Není to projektor pro někoho, kdo chce maximální výkon za každou cenu. Není to ani náhrada špičkové televize. Je to ale zařízení, které spojuje obraz, zvuk a chytré funkce do jednoho celku tak, aby se používalo co nejjednodušeji a právě v tom je jeho největší síla.
Obraz je dostatečně kvalitní, zvuk překvapivě dobrý, systém svižný a celé to drží pohromadě díky jednoduchosti, kterou dnes spousta zařízení postrádá. Přičtěte k tomu životnost LED zdroje kolem 20 000 hodin a pětiletou záruku a dostanete produkt, který se nesnaží ohromit jedním číslem, ale fungovat dlouhodobě.
Pokud tedy hledáte projektor, který vás nebude nutit řešit technické detaily a místo toho vám prostě nabídne velký obraz kdekoliv, EF-72 je zařízení, které stojí za pozornost. A dost možná zjistíte, že ho zapínáte častěji, než jste si původně mysleli. Troufnu si navíc říci, že jej nebudete zapínat kvůli tomu, že chcete něco sledovat, ale kvůli tomu, že chcete něco zažít – protože právě zážitky vám dokáže tento projektor poskytnout daleko silnější než klasická televize.