Tim Cook nalil do Nike další milion dolarů!

Šéf Apple Tim Cook znovu ukazuje, že důvěra se někdy nevyjadřuje slovy, ale rovnou miliony dolarů. Tentokrát poslal další výrazný signál směrem k Nike, kde dlouhodobě působí i jako člen správní rady, když přikoupil akcie zhruba za 1,06 milionu dolarů. Konkrétně šlo o 25 tisíc akcií nakoupených 10. dubna za cenu kolem 42,43 dolaru za kus, čímž jen prohloubil své už tak poměrně robustní angažmá. Není to přitom žádná náhlá zamilovanost, Cook má s Nike vztah budovaný přes dvě dekády a na jeho investičních krocích je to znát.
Už v prosinci 2025 totiž nakoupil 50 tisíc akcií za téměř 3 miliony dolarů, čímž tehdy své podíly prakticky zdvojnásobil. Po aktuálním nákupu se dostal na 130 480 akcií, které mají při současné ceně kolem 44,20 dolaru hodnotu přibližně 5,7 milionu dolarů. Paradoxem je, že i přes vyšší počet akcií je jejich celková hodnota nižší než na konci loňského roku, což je důsledek nedávného propadu po zveřejnění výsledků. Právě tenhle kontext ale dává celé transakci zajímavější rozměr, protože Cook tím de facto říká, že věří v obrat.
A nebyl sám, kdo o víkendu „nakupoval důvěru“. Do akcií se opřel i současný CEO Nike Elliott Hill, který podle dostupných informací investoval zhruba milion dolarů. Trh tyto kroky četl poměrně jasně a akcie po zveřejnění informací lehce posílily, konkrétně o necelá tři procenta při otevření dalšího obchodního dne. Cookův vliv přitom v Nike není jen formální, ve správní radě sedí už od roku 2005 a dlouhodobě pomáhá jak se strategií, tak třeba s designem retailových prodejen nebo digitální transformací v Číně. Není tedy překvapením, že se v minulosti vyjadřoval i k nutnosti změn, které měla firma podstoupit. A právě návrat Elliotta Hilla do čela společnosti byl podle všeho jedním z kroků, které Cook podporoval, což teď dává jeho investici ještě o něco větší váhu.