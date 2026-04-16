Microsoft panikaří kvůli MacBooku Neo, studenty láká na předplatná a ovladače zdarma

Příchod MacBooku Neo nadále hýbe celým počítačovým průmyslem. Nejnovějším důkazem je nečekaný krok Microsoftu, který spustil iniciativu „Microsoft College Offer“. Vysokoškolákům v USA nabízí při koupi vybraného počítače lákavé bonusy, kterými se snaží vyrovnat drtivému tlaku jablečné novinky.
Štědrý balíček s jedním velkým háčkem
Jak upozornil magazín The Verge, studenti mohou k novému stroji získat roční předplatné Microsoft 365 Premium a Xbox Game Pass Ultimate zcela zdarma. Jako třešničku na dortu pak Microsoft přihazuje i Xbox ovladač s vlastním designem. Do akce se zapojili největší výrobci jako Acer, Asus, Dell, HP i Lenovo a vztahuje se i na vlastní zařízení Surface (která ovšem paradoxně nedávno výrazně podražila).
Fotogalerie
Hodnota celého balíčku přesahuje 500 dolarů, má to ale jeden podstatný háček. Nabídka platí výhradně pro nové předplatitele. Pokud už si některou ze zmíněných služeb platíte, na tento bonus nemáte nárok.
Zřejmá reakce na dostupný Mac
Microsoft běžně spouští slevové akce pro studenty až během léta. Start podobné kampaně už v dubnu je velmi neobvyklý. Novináři i analytici se shodují, že brzké načasování je jasnou reakcí na MacBook Neo. Ten se běžně prodává za 599 dolarů, ovšem v rámci studentských slev na něj lze v USA dosáhnout už za neuvěřitelných 499 dolarů. MacBook Neo vnímám prozatím jako produkt roku a vzhledem k jeho ohromné oblibě je jasné, že konkurence musí reagovat. Otázka je, zda to bude stačit.