Apple udělal chybu, která může zablokovat váš iPhone. Stačí jediný znak v hesle

Na první pohled to zní jako drobnost, kterou by většina lidí přešla bez povšimnutí. Jenže ve skutečnosti jde o problém, který může mít velmi nepříjemné důsledky. Někteří uživatelé iPhonů se po aktualizaci systému od Apple dostali do situace, kdy se nemohou dostat do vlastního telefonu. A důvod je překvapivý, stačilo odstranit jeden jediný znak.
Po instalaci iOS 26.4 totiž zmizel z klávesnice na zamčené obrazovce speciální znak – konkrétně český háček (ˇ). Ten přitom někteří uživatelé používali jako součást svého alfanumerického hesla. Výsledek? Telefon po aktualizaci vyžaduje zadání kódu, ale znak, který je jeho součástí, už není možné napsat. Na první pohled absurdní situace se rychle změnila v reálný problém. Uživatelé, kteří si chtěli zvýšit bezpečnost a zvolili složitější heslo místo klasického PINu, se najednou ocitli bez přístupu ke svému zařízení. A co je horší, neexistuje jednoduché řešení.
iPhone po aktualizaci vyžaduje zadání kódu ještě před tím, než umožní použít Face ID nebo připojit externí klávesnici. To znamená, že žádná „obezlička“ v praxi nefunguje. Pokud znak nedokážete zadat, telefon zůstane zamčený.
V některých případech tak zbývá jediné řešení – kompletní reset zařízení. Ten ale znamená ztrátu všech dat, pokud nemáte zálohu. A právě tady se z relativně malé chyby stává velký problém. Celá situace ukazuje něco mnohem zásadnějšího. I drobná změna v systému může mít obrovský dopad na reálné používání. Zvlášť ve chvíli, kdy se týká bezpečnosti a přístupu k zařízení, které dnes obsahuje prakticky celý náš digitální život.
Zároveň jde o připomínku, kterou většina lidí ignoruje. Zálohování. V případech, kdy uživatelé neměli data uložená na iCloudu, se z problému s klávesnicí stala situace bez jednoduchého řešení. Apple zatím na problém oficiálně nereagoval a není jasné, jak rychle dorazí oprava. Do té doby ale platí jednoduché pravidlo. Pokud používáte složitější heslo se speciálními znaky, může být dobré zkontrolovat, jestli ho dokážete bez problémů zadat i po aktualizaci.