Tato aplikace udělá z vašeho iPhonu displej pro rychlé spouštění aplikací na Macu! A je zdarma

Ovládání Maců je sice samo o sobě velmi jednoduché, proč si jej však ještě nezjednodušit? Tím spíš, když toho lze dosáhnout díky iPhonu, který máte beztak při práci na Macu položený vedle něj, popřípadě v kapse či někde poblíž. V App Store se totiž objevila zajímavá aplikace, která vám právě z iPhonu dokáže udělat displej pro rychlé spouštění aplikací na Macu a co víc, je zdarma. Rozhodně proto stojí minimálně za vyzkoušení.
Pokud jste v minulosti viděli například Logitech MX Creative Console, jehož součástí je právě i speciální „klávesnice“ s minidispleji, skrze kterou lze rychle spouštět nejrůznější aplikace na Macu, mohlo by se vám následující řešení líbit. To nese název Choclift a ve své podstatě se jedná o aplikaci, která zrcadlí ovládací prvky z Macu (konkrétně pak ikony aplikací) do hezkého rozhraní na iPhonu, který slouží vyloženě jako jednoduchý ovladač pro jejich spuštění. Aby vše fungovalo, je třeba mít obě zařízení připojená na stejné WiFi síti a dále je třeba je spolu „propojit“ skrze číselný kód. Ten se zobrazí v macOS verzi, ze které jej stačí přepsat do iOS verze a je hotovo. Pak už totiž stačí jen v macOS verzi vybrat aplikace, jejichž ikony se mají na iPhonu zobrazit, a ten je následně začne na svém displeji zobrazovat jak v režimu na výšku, tak i na šířku. Příjemným detailem je pak to, že spuštění každé aplikace (respektive tapnutí na její ikonu) je doprovázeno haptickou odezvou. Celé řešení je pak samozřejmě svižné a tedy si troufnu říci, že i uživatelsky zajímavé.
Velkým pozitivem je pak za mě osobně i to, že je aplikace pro macOS dostupná přímo v App Store, díky čemuž má tak člověk jistotu, že je ověřená Applem a tedy i bezpečná. A co víc, aplikace distribuované přes App Store mají zautomatizovaný aktualizační proces, díky čemuž je tak lze aktualizovat jednodušší cestou než ty stažené mimo tento obchod. Pokud vás tedy podobná vychytávka láká, protože máte například k dispozici starší nevyužitý iPhone (stačí iOS 18.0), neváhejte a zkuste si ji
