Super iOS aplikace, které byste si měli okamžitě vyzkoušet

A. Amaya Tomanová
Flow: Trip & Travel Tracker

Flow je aplikace pro zaznamenávání cest a výletů. Každý zážitek můžete zapsat jako krátký zápis, přidat fotografie nebo video a spojit ho s konkrétním místem na mapě. Postupně tak vzniká cestovní deník, ke kterému se můžete kdykoli vrátit. Aplikace kombinuje funkce galerie, mapy a kalendáře. Výsledkem je přehled, který ukazuje nejen to, kde jste byli, ale i kdy a co jste tam zažili.

Weam – PopUp

Weam: PopUp pracuje s jednoduchou myšlenkou – některé věty by měly zůstat na očích déle než pár sekund. V aplikaci napíšete zprávu, nastavíte čas, kdy se má zobrazit, a určíte, jak dlouho má zůstat viditelná v horní části obrazovky. Na rozdíl od klasických notifikací nezmizí okamžitě. Může jít o připomínku důležitého úkolu, motivační větu nebo třeba krátký vzkaz pro sebe sama.

Ulti-Planner Calendar

Ulti-Planner Calendar je plnohodnotný kalendář pro ty, kteří chtějí mít všechny informace na jednom místě. Umožňuje vytvářet události, přesouvat je mezi dny, pracovat s více časovými pásmy nebo přidávat odkazy na videokonference. Zajímavou funkcí je i propojení s předpovědí počasí.
Kalendář se synchronizuje s nativním kalendářem iPhonu, takže není potřeba nic složitě nastavovat.

Mango Baby: Newborn Tracker

Aplikace Mango Baby: Newborn tracker slouží jako komplexní nástroj pro zaznamenávání denních aktivit novorozence a sledování jeho vývoje. Umožňuje evidovat kojení, spánek, přebalování či krmení a zároveň ukládat údaje o růstu včetně percentilových grafů. Díky synchronizaci přes iCloud lze data sdílet mezi více zařízeními a uživateli, což usnadňuje spolupráci rodičů nebo pečovatelů. Aplikace podporuje také funkce systému iOS, jako jsou widgety, Siri zkratky, Live Activities nebo Dynamic Island, které zrychlují přístup k záznamům. V rozšířené verzi nabízí například sledování teploty, léků, připomínky nebo export dat pro další využití.

Apple produkty lze zakoupit například na Mobil Pohotovost

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
