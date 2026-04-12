Recenze Xiaomi Tag: Skoro jako AirTag, jen za poloviční cenu

Když se řekne chytrý lokátor, většina lidí si automaticky vybaví AirTag. Na trhu však v současnosti najdete daleko víc zajímavých lokátorů než jen model od Applu. Do vod lokátorů se například nedávno rozhodlo vstoupit i Xiaomi. Jeho lokátor nese jednoduchý název Xiaomi Tag a profiluje se jako řešení, které si nehraje jen na levnější alternativu, ale snaží se nabídnout něco navíc. A nutno říct, že v některých ohledech se mu to daří až překvapivě dobře.
Technické specifikace, zpracování a design
Xiaomi Tag je lokátor, který o sobě nedává zbytečně vědět, ale o to víc vás překvapí v praxi. Rozměry 46,5 × 31 × 7,2 mm a hmotnost kolem 10 gramů z něj dělají zařízení, které bez problémů připnete na klíče, hodíte do batohu nebo necháte schované v kufru. A upřímně, po pár dnech o něm prakticky nevíte. Co se mi pak líbí a troufám si říci, že má v tomto směru navrch oproti AirTagu, je to, že má de facto integrované poutko (respektive je jeho kovový rámeček na jedné straně vyveden tak, aby pod ním šlo prostrčit například očko od klíčů). Díky tomu tak odpadá nutnost další investice, chcete-li lokátor připevnit třeba ke klíčům, batohu či něčemu jinému.
Design lokátoru je po vzoru Applu minimalistický s čistě bílým tělem, které je lemováno světlým kovovým rámečkem a možná právě díky tomu působí až nečekaně prémiově. Ano, Xiaomi Tag nenabízí designově vlastně nic, co by se vás snažilo zaujmout na první pohled, ale přesně to je jeho výhoda. Nenápadnost je totiž u podobného produktu vlastně klíčová.
Co ale stojí za pozornost mnohem víc než samotný vzhled, je kompatibilita. Xiaomi totiž vsadilo na něco, co u konkurence stále není samozřejmostí a to sice podporu jak Apple Find My, tak Android Find Hub. V praxi to znamená, že lokátor není uzamčený v jednom ekosystému, ale využívá obrovskou síť zařízení po celém světě. A právě to je něco, co z něj dělá mnohem univerzálnější kousek. Zde je nicméně jedním dechem třeba dodat, že lokátor funguje vždy jen s jednou sítí – tedy buď Apple Najít, nebo Android Find Hub.
Na své si tedy sice přijde ve výsledku každý, na druhou stranu je ale možná trošičku škoda, že nejde lokátor začlenit nějakým způsobem do obou sítí zároveň, aby byla jeho dohledatelnost na ještě vyšší úrovni. Je však pravda, že kdo má iPhone, nemá většinou ještě druhý Android a naopak, takže by bylo něco podobného technicky zbytečně složité a zároveň uživatelsky vlastně prakticky nevyužitelné.
Samozřejmostí je i odolnost IP67, takže déšť nebo trochu horší zacházení ho rozhodně nerozhodí. A co se týče výdrže, Xiaomi slibuje až 390 dní na klasickou CR2032 baterii, kterou navíc vyměníte během pár vteřin. Zde je tedy Tag víceméně srovnatelný s AirTagem, který vám taktéž vydrží zhruba rok.
Testování
A jaký je tento lokátor v praxi? Upřímně, v reálném používání se Xiaomi Tag chová přesně tak, jak byste od chytrého lokátoru čekali a možná ještě o něco lépe. Spárování je otázkou chvilky a pak už jen sledujete, jak se zařízení zapojí do obrovské sítě okolních telefonů, přes kterou o sobě dokáže dát vědět. Aktualizace polohy je pak dle mých testů z hlediska četnosti na stejné úrovni jako v případě AirTagu a i zde pak samozřejmě platí, že čím víc se pohybujete na místech „zamořených“ Apple produkty (potažmo Android produkty při využívání androidí sítě), dává o sobě Xiaomi Tag vědět častěji,
Velkou výhodou lokátoru je díky jeho začlenění do Apple Najít i práce s tzv. známými místy. Jakmile si tedy nastavíte domov nebo kancelář, lokátor vás okamžitě upozorní, pokud ho (respektive spíš něco s ním) necháte někde, kde nemáte, což je dle mých zkušeností funkce, kterou doceníte až ve chvíli, kdy ji opravdu potřebujete.
Naprosto spolehlivě funguje nepřekvapivě i sdílení. Xiaomi Tag můžete bez problémů nasdílet s rodinou nebo přáteli, takže například klíče od auta nebo batoh nemusíte hledat sami. Všichni mají přístup ke stejné informaci, což se v praxi hodí víc, než by se mohlo zdát. My si takto s manželkou ze srandy sdíleli třeba kočárek, když jsme lokátor testovali, a bylo fajn vidět, že když je jeden z nás pryč, druhý je schopen polohu docela dobře sledovat.
Díky integraci do Apple Najít nechybí samozřejmě ani Lost Mode. Pokud se vám tedy věc opravdu ztratí, stačí ho aktivovat a kdokoliv s NFC telefonem může po přiložení zobrazit vaše kontaktní údaje. Co dále potěší, je i důraz na soukromí. Veškerá data jsou šifrovaná a přístup k nim máte jen vy a lidé, kterým ho sami povolíte. Systém navíc aktivně upozorňuje na neznámé trackery v okolí, takže se nemusíte bát zneužití.
Mě osobně pak dost zaujalo (a upřímně jsem na to narazil u Xiaomi Tagu vůbec poprvé v rámci lokátorů) i to, že se dá jeho firmware naprosto jednoduše aktualizovat přímo přes Apple Najít. Doposud jsem byl totiž zvyklý spíš na to, že lokátory spoléhaly na OTA aktualizace, které byly nevynutitelné a ručně nespustitelné, takže člověk musel prostě jen čekat, až vše proběhne. A třeba v případě AirTagu, který Apple občas skutečně skrze firmwary vylepšuje a upravuje, mi toto řešení přijde vyloženě nešťastné. Když jsem však Xiaomi Tag poprvé připojil k iPhonu, hned jsem v Najít viděl dostupnou aktualizaci firmwaru, kterou jsem byl jedním tapnutím prstu na displej schopen spustit. Ta se následně rychle nainstalovala a firmware v lokátoru byl rázem aktuální a tedy nejlepší možný.
Kdybych pak měl porovnat zvukovou signalizaci AirTagu a Xiaomi Tagu, zde bych řekl, že z hlediska hlasitosti je Xiaomi Tag zhruba na úrovni AirTagu 2. generace, možná malinko pod ní. Oproti AirTagu 1. generace je ale hlasitější zcela určitě. Navíc „melodie“ pípání, na kterou zde Xiaomi vsadilo, je trochu agresivnější a pronikavější, díky čemuž je slyšitelnost a obecně dohledání na základě zvuku naprosto bezproblémové.
A v čem je Xiaomi Tag oproti AirTagu naopak slabší? Jak už asi tušíte, přesně v tom, kde „tlačí bota“ i ostatní lokátory třetích stran. Na mysli mám samozřejmě absenci čipu řady U, který by umožnil místné nebo chcete-li precizní lokalizaci Xiaomi Tagu na jednotky centimetrů. Tento čip si totiž pro své lokátory drží stále exkluzivně Apple, kvůli čemuž se tak musí konkurence spokojit s přesností polohy spíš na metry, nežli na decimetry či centimetry. Pokud je pro vás tedy tato funkce klíčová, zde si na své nepřijdete. Chcete-li ale něco, co vám dokáže například batoh pohlídat prostě „jen“ na určitém místě, pak se jedná o super řešení.
Resumé
Xiaomi Tag je za mě osobně lokátor, který na první pohled nepůsobí nijak revolučně, ale čím déle ho používáte, tím víc vám začne dávat smysl. Kombinace kompaktních rozměrů, integrovaného poutka, dlouhé výdrže, odolnosti a hlavně podpory dvou největších lokalizačních sítí z něj dělá jeden z nejzajímavějších lokátorů na trhu. Není to jen alternativa k AirTagu. V některých ohledech je to dokonce praktičtější řešení, které si nehraje na exkluzivitu jednoho ekosystému. Pokud tedy hledáte jednoduchý způsob, jak mít své věci pod kontrolou bez ohledu na to, jestli používáte iPhone nebo Android, Xiaomi Tag je přesně ten typ zařízení, který dává smysl koupit. A tím spíš, když standardně stojí jen 389 Kč, zatímco AirTag 2 se prodává za 789 Kč.
