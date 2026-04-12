Kód z Apolla 11 je od dnes volně ke stažení, podívejte se, na čem běžela mise na Měsíc

Přistání na Měsíci v roce 1969 patří k největším technologickým milníkům historie. Většina lidí si ale tento okamžik spojuje hlavně s raketou Saturn V nebo jmény astronautů. Jen málokdo si uvědomuje, že klíčovou roli sehrál i software, který celou misi řídil. Právě ten se dnes dostává do rukou veřejnosti. Zdrojové kódy programu, který běžel na palubních počítačích Apolla 11, jsou totiž dostupné jako open source a kdokoliv si je může detailně projít.Nejde o žádnou ukázku nebo zjednodušený výpis. K dispozici jsou kompletní systémy, které zajišťovaly fungování celé mise:
- program pro velitelský modul
- software pro lunární modul
Oba běžely na Apollo Guidance Computeru, tedy počítači, který byl na svou dobu technologickým zázrakem. Z dnešního pohledu ale působí až neuvěřitelně skromně. Paměť, se kterou pracoval, byla totiž naprosto minimální. Ve srovnání s dnešní elektronikou šlo o hodnoty, které by dnes nestačily ani na jednoduchou aplikaci. Přesto tento systém zvládl navigaci, výpočty i kritické manévry během letu na Měsíc a zpět. Při pohledu na samotný kód je hned jasné, že se nacházíme v úplně jiné éře programování. Vše je psané v nízkoúrovňovém jazyce, bez jakéhokoliv komfortu, na který jsou dnešní vývojáři zvyklí. O to víc vyniká preciznost, s jakou byl software navržený. Každý řádek měl svůj účel. Každá instrukce byla optimalizovaná na maximum. Nebyl prostor pro chyby, protože chyba mohla znamenat konec celé mise. A právě tahle filozofie se ukázala jako klíčová.
Během přistání totiž došlo k situaci, kdy počítač zahltilo větší množství úloh, než na které byl připraven. Místo selhání ale systém dokázal sám určit priority, odsunout méně důležité operace a pokračovat v těch zásadních. Díky tomu mohl modul bezpečně dosednout na povrch Měsíce. Zveřejnění tohoto kódu není zajímavé jen pro historiky nebo programátory. Je to především připomínka toho, jak jinak se dříve přemýšlelo o technologiích. Dnes máme k dispozici obrovský výpočetní výkon a paměť, která umožňuje vytvářet stále složitější aplikace. Zároveň ale často mizí důraz na efektivitu. Apollo 11 ukazuje přesný opak, tedy systém, který byl extrémně omezený, a přesto dokázal splnit jednu z nejnáročnějších misí v historii.
Možnost projít si původní kód Apolla 11 je v podstatě unikátní příležitost. Nejde jen o technickou zajímavost, ale o autentický pohled do doby, kdy se psala historie kosmických letů. Každý komentář, každá funkce a každá část programu ukazuje, jak lidé v 60. letech přemýšleli o problémech, které do té doby nikdo neřešil. A možná právě to je na tom celé nejzajímavější. Nejde jen o to, že si můžete stáhnout starý software. Jde o to, že se můžete podívat na jeden z nejdůležitějších technologických projektů lidstva z úplně jiné perspektivy, přímo zevnitř.
