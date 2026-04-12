Nefungují vám na iPhonu správně polohové služby? Přinášíme základní tipy, jak je opravit

Polohové služby patří mezi základní funkce iPhonu, bez kterých přestávají dávat smysl mapy, navigace i některé systémové služby. Pokud přestanou fungovat, příčina bývá často v nastavení, ne v samotném zařízení. Stačí projít několik konkrétních kroků.
Základní kontrola, která se vyplatí udělat jako první
Než začnete hledat složitější příčiny, má smysl ověřit, že jsou polohové služby vůbec zapnuté. V iOS zůstává cesta stejná i v novějších verzích systému – otevřete Nastavení, přejděte do sekce Soukromí a zabezpečení a hned nahoře najdete položku Polohové služby. Pokud je vypnutá, žádná aplikace k poloze přístup mít nebude. Současně je dobré podívat se i na jednotlivé aplikace pod touto volbou. Každá má vlastní oprávnění a může mít přístup nastavený jinak. Častý scénář je, že systém jako celek funguje, ale konkrétní aplikace má přístup omezený nebo úplně vypnutý.
Oprávnění aplikací a přesná poloha
iOS dnes rozlišuje nejen to, jestli aplikace může polohu používat, ale i jak přesná data dostává. U každé aplikace lze nastavit, zda má přístup vždy, jen při používání, nebo vůbec. Navíc je tu volba Přesná poloha, která může být vypnutá, aniž by si toho člověk všiml.
Pokud například navigace ukazuje polohu nepřesně nebo se „posouvá“, bývá problém právě tady. Stačí otevřít konkrétní aplikaci v seznamu, zkontrolovat oprávnění a případně zapnout přesnou polohu. Změna se projeví okamžitě, bez nutnosti restartu.
Zavření a opětovné spuštění aplikace
U aplikací, které s polohou aktivně pracují, se občas stane, že se „zaseknou“. Typicky mapy nebo fitness aplikace. V takové chvíli dává smysl aplikaci úplně zavřít a znovu spustit. Na iPhonu to znamená otevřít přepínač aplikací, aplikaci odsunout pryč a po chvíli ji znovu otevřít. Není to univerzální řešení, ale u drobných výpadků to často stačí bez dalšího nastavování.
Datum, čas a jejich vliv na lokalizaci
Možná překvapivě může funkci polohových služeb ovlivnit i nastavení data a času. iPhone při určování polohy pracuje s kombinací GPS, Wi-Fi sítí a dalších dat, kde hraje čas roli při synchronizaci. Pokud je datum nebo čas nastavený ručně a nepřesně, může to vést k chybám. Řešení je opět v Nastavení, v sekci Obecné → Datum a čas, kde je vhodné zapnout automatické nastavení. Tím se eliminují odchylky, které by mohly lokalizaci narušit.
Když problém není v aplikaci, ale v systému
Pokud polohové služby nefungují napříč více aplikacemi, může pomoci jednoduchý restart iPhonu. Ten obnoví systémové procesy, které běží na pozadí, a často vyřeší i méně zjevné chyby. V některých případech se vyplatí zkontrolovat i aktualizace iOS. Apple průběžně opravuje chyby spojené s lokalizací a starší verze systému může obsahovat problém, který už je v novější verzi vyřešený.
Kdy už hledat problém jinde
Pokud žádný z těchto kroků nepomůže a poloha nefunguje vůbec nebo je dlouhodobě nepřesná, může jít o problém se signálem nebo hardwarem. To se ale stává spíš výjimečně. Ve většině případů je příčina v oprávněních aplikací nebo v drobném nastavení, které se snadno přehlédne.