Recenze KEF Coda W: Reproduktory, kterými nešlápnete vedle!

Britská, dnes již legendární značka KEF, známá svými revolučními technologiemi v hi-fi odvětví, má – ostatně jako mnoho dalších audio značek – několik komerčně i odborníky oceňovaných modelů. Není tedy divu, že se snaží na tyto úspěšné modely navazovat novými produkty. Podobně jako u velmi povedené pasivní regálové reprosoustavy Concerto Meta, která navazuje na svého veleúspěšného předchůdce, nyní přichází na trh aktivní reproduktor KEF Coda W.
Nejprve si v krátkosti představme předchůdce. Jméno KEF Coda má ve světě audia zvláštní váhu. V polovině 90. let se tato řada stala synonymem dostupných, ale hudebně velmi povedených reproduktorů, které si rychle získaly pověst poctivého „pracanta“. Za rozumné peníze nabízely zvukovou kultivovanost a hodnotu, která tehdy nebyla samozřejmostí. V KEF chtějí na tento odkaz navázat – s tím rozdílem, že místo pasivní klasiky přicházejí v moderním, plně aktivním pojetí.
V aktivním segmentu patří KEF bez nadsázky k naprosté špičce. K tomu bez debat přispívá silné jméno značky, perfektní ovládací aplikace i pozitivní zákaznické recenze. Model Coda W tedy do této kategorie velmi rychle zapadne.
Pojďme k samotným reproduktorům Coda W. Designem spíše navazují na pasivní řadu KEF Q Meta, konkrétně jsou nejblíže modelu Q1 Meta. Barevnými variantami však míří do modernějšího světa, přesto si zachovávají tradiční design (Vintage Burgundy, Nickel Grey, Moss Green, Midnight Blue, Dark Titanium).
Hranatější tvar umožnil elegantní horní panel osadit dotykovými ovládacími prvky, které designově skvěle splývají s tělem reproduktoru. Pokud zůstaneme u vzhledu, přední panel vyvolává efekt vinylové desky, který známe i z firemního stojanu KEF SQ1.
Zadní panel potěší každého audio nadšence, který má doma více hudebních komponentů a zdrojů. Kromě dnes již nezbytného HDMI vstupu pro moderní a jednoduché ovládání TV zde najdeme digitální optický vstup a USB-C. Tyto vstupy umožňují připojit klasické audio komponenty typu CD či BD/DVD přehrávače, zatímco USB-C slouží pro připojení PC, tabletu a dalších moderních zdrojů. KEF Coda W dále disponují dvěma analogovými RCA vstupy, z nichž jeden je vyhrazen pro gramofon. Výstup USB-C (5 V) slouží například k napájení externího streameru. Nechybí ani výstup pro subwoofer, který uzavírá velmi solidní konektivitu těchto aktivních reproduktorů.
První spuštění je natolik jednoduché, že osloví i méně zkušené uživatele. Po vybalení a umístění na zvolené místo stačí reproduktory propojit přibaleným třímetrovým USB-C kabelem. Pokud by délka nestačila, je možné dokoupit osmimetrovou variantu, což ocení zákazníci, kteří chtějí Coda W umístit na stojany a kabel elegantně skrýt. Následně připojíte požadovaný zdroj a zapojíte do zásuvky.
Pokud chcete z reproduktorů dostat maximum, stáhněte si aplikaci KEF Connect a propojte je přes Bluetooth. V aplikaci lze nastavit úroveň basů a výšek, upravit vyvážení (balanc) a také informovat reproduktory o připojení subwooferu. Díky tomu se soustředí více na střední a vyšší pásmo, čímž docílíte ještě kvalitnějšího zvuku.
Aplikace dále umožňuje ovládání hlasitosti a přepínání vstupů. Pro konzervativnější uživatele je součástí balení i dálkový ovladač, což považujeme za velmi praktické řešení. Zde se však dostáváme i k určité slabině – podle nás jde o promarněnou příležitost implementovat plnohodnotné streamovací funkce z modelové řady LS, jako je přímé streamování z hi-fi služeb a internetových rádií.
Jak KEF Coda W vlastně hrají? První spuštění proběhlo přes HDMI, tedy při sledování TV. Není překvapením, že díky měniči Uni-Q je zvuk na stereo reproduktory více než nadstandardní. Ať už jde o mluvené slovo (zprávy, sport apod.), nebo filmový zážitek, budete spokojeni. U filmů vás překvapí plný a pevný bas, který byste u takto kompaktních reproduktorů možná ani nečekali. Je však třeba dodat, že po připojení subwooferu se zvuk posune ještě o úroveň výše – což si uvědomíte zejména ve chvíli, kdy jej opět odpojíte.
Při klasickém stereo poslechu se opět projeví typická charakteristika značky KEF – nenáročný, chcete-li neúnavný poslech s velkým množstvím prostoru a detailů. Testovali jsme především klasický rock a pop, kterým reproduktory vysloveně seděly. Pokud však toužíte po ještě větší razanci, subwooferu se rozhodně nebraňte. Naopak milovníci jazzu a klasické hudby budou subwoofer pořizovat spíše výjimečně – nám zde nic nechybělo.
Velmi příjemným překvapením byl poslech při zapojení gramofonu. Integrovaný MM phono modul mile překvapil a krásně podtrhl teplejší charakter LP desek.
Resumé
Závěrem lze říci, že s nákupem aktivních reproduktorů KEF Coda W rozhodně nešlápnete vedle. Naopak – zbystřit by měli zejména ti, kteří mají starší sestavu a uvažují o obměně a celkovém zjednodušení systému.
Jediné, co nás mírně mrzí, je absence firemního streamovacího řešení, ve kterém je KEF skutečně silný. Každopádně v oblasti aktivních reproduktorů v příjemné cenové kategorii KEF zkrátka umí – a za nás mají jasné doporučení.