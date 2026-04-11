Recenze FIXED Power Watch Cable: Jediný kabel, který potřebujete pro nabití iPhonu a Apple Watch

Když se řekne nabíjecí kabel, většina z nás si představí něco, co prostě strčíte do zásuvky a dál neřešíte. Jenže přesně ve chvíli, kdy začnete častěji cestovat, přenášet techniku nebo jen řešit každodenní „kabelový chaos“ na stole, začne dávat smysl každé řešení, které vám dokáže ušetřit místo i starosti. A právě sem míří FIXED Power Watch Cable, který se snaží nahradit hned několik věcí jedním jediným kouskem.
Na papíře to zní možná až překvapivě jednoduše. Jeden kabel, který nabije iPhone (respektive jakékoliv zařízení s USB-C) a zároveň i Apple Watch. V praxi ale přesně taková drobnost dokáže změnit způsob, jakým o nabíjení přemýšlíte. Otázkou tedy je, jestli jde jen o zajímavý nápad, nebo o doplněk, který si reálně najde pevné místo ve vaší výbavě. A protože jsem se právě na tuto otázku snažil najít v posledních týdnech odpověď, je na čase se s vámi podělit o mé reálné zkušenosti.
Technické specifikace, zpracování a design
Na první pohled může FIXED Power Watch Cable působit jako obyčejný USB-C kabel, jenže už po pár vteřinách je jasné, že si u něj dal výrobce za cíl nabídnout něco víc než jen klasickou „nabíječku do batohu“. Z obou stran totiž najdete USB-C konektory s podporou Power Delivery až 60 W, díky čemuž kabel bez problému poslouží nejen pro nabíjení iPhonu, ale klidně i MacBooku nebo jiného výkonnějšího zařízení.
To hlavní se ale odehrává, respektive pak nachází, uprostřed. Právě tam je totiž integrovaná nabíjecí ploška, která si rozumí jak s Apple Watch, tak i se Samsung Galaxy Watch. V praxi tak odpadá nutnost tahat s sebou samostatnou nabíječku na hodinky, což potěší snad každého, kdo často někam cestuje a nebaví ho řešit jeden kabel pro nabíjení telefonu, tabletu či notebooku a druhý pak pro nabíjení hodinek.
Co se týče zpracování, to je přesně takové, na jaké jsem u FIXED již roky zvyklý. Opletený kabel tedy nepřekvapivě působí bytelně, konektory jsou kvalitní hliníkové a celkově máte pocit, že tenhle kousek zkrátka něco vydrží. Délka 1,5 metru je pak za mě osobně tak akorát – není to krátký „nouzák“, ale ani zbytečně dlouhý kabel, který by se vám pletl na stole.
Testování
Upřímně řečeno, přesně tenhle typ příslušenství je něco, co člověk ocení až ve chvíli, kdy ho má pár dní po ruce právě na cestách a nahradí skrze něj klasické samostatné kabely. Já kabel používal primárně v kombinaci s iPhonem a Apple Watch přes Velikonoce, které jsme strávili na horách, a musím říct, že jeho jednoduchost je návyková.
Večer se zkrátka vrátíte na hotel, zapojíte do nabíjecího adaptéru jeden jediný kabel a máte vyřešeno. iPhone se totiž rázem nabíjí přes USB-C a hodinky jednoduše „plácnete“ na střed kabelu. Nabíjecí výkon pro Apple Watch (2,5 W) sice nepatří mezi nejrychlejší na trhu, ale na klasické noční dobíjení to bohatě stačí. Ostatně, u hodinek většinou stejně neřešíte každou minutu. V případě iPhonu pak jste limitováni vlastně jen výkonem nabíjecího adaptéru, protože kabel samotný maximální nabíjecí rychlost, která se pohybuje někde kolem 30 až 35W, podporuje.
Zajímavé je pak za mě i to, že kabel zvládá zároveň přenášet data rychlostí až 480 Mb/s, takže nejde jen o nabíjecí řešení, ale klidně i o klasický datový kabel. V praxi jsem ho tak bez problému používal i pro připojení k Macu, když jsem v rychlosti potřeboval z telefonu něco přetáhnout na místě, kde nebylo ideální internetové připojení a AirDrop byl pomalý.
Co mě bavilo suverénně nejvíc, je univerzálnost. Pokud se pohybujete mezi Apple a Samsung ekosystémem, nebo máte doma víc zařízení od různých výrobců, tenhle kabel vám reálně zjednoduší život. Najednou totiž neřešíte, kdo má jakou nabíječku – máte jednu. Ale upřímně, i když jste „jen“ jablíčkář či „jen“ uživatel Samsungu vás tento kabel extrémně potěší, protože vám rozváže ruce v balení. Namísto dvou kabelů totiž rázem člověk řeší jen jeden, což je prostě fajn.
Na druhou stranu je fér říct, že pokud hledáte vyloženě rychlonabíjení pro Apple Watch, tady ho nenajdete. Tenhle kabel hraje spíš na praktičnost než na maximální výkon. Za mě osobně to vůbec nevadí, ale myslím, že je minimálně fér to v mé recenzi zmínit.
Resumé
FIXED Power Watch Cable je produkt, který si na nic nehraje, ale ve výsledku dává obrovský smysl. Kombinace klasického USB-C kabelu s integrovanou nabíječkou pro Apple Watch a Galaxy Watch je návyková hlavně na cestách, kde každé ušetřené místo v batohu potěší.
Není to gadget, který by vás ohromil na první dobrou, ale jakmile ho začnete používat, velmi rychle zjistíte, že se vám k běžnému kabelu už úplně vracet nechce a že se jedná o naprosto dokonalé řešení třeba do batohu coby univerzální kousek nejen pro případ energetické nouze. Pokud tedy hledáte jednoduché a spolehlivé řešení, jak nabíjet telefon i hodinky jedním kabelem, tady jste na správné adrese.