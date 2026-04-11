Když iMessage nefunguje: Co dělat, než se vydáte za odborníky do servisu

iMessage obvykle fungují bez zásahu, ale když se něco pokazí, projeví se to okamžitě – zprávy neodcházejí, konverzace zezelenají nebo se vůbec nenačítají. Než začnete hledat složitější příčiny, vyplatí se projít několik základních kontrol přímo v iPhonu.
Nejdřív ověřte, že problém není na straně Applu
Výpadky služeb nejsou časté, ale občas k nim dochází. Pokud iMessage přestanou fungovat bez zjevného důvodu, má smysl nejdřív ověřit stav služeb. Apple nabízí veřejnou stránku přehledu, kde je vidět, jestli je iMessage dostupná, nebo jestli probíhá výpadek. V takovém případě nemá smysl nic nastavovat – řešení je na straně Applu a služba se obvykle vrátí do normálu sama.
Fotogalerie
Rychlá kontrola přímo v Nastavení
Pokud jsou služby dostupné, další krok vede do Nastavení. Otevřete sekci Zprávy a podívejte se, jestli je služba iMessage aktivní. I když jste nastavení neměnili, může se stát, že se služba odhlásí nebo deaktivuje. Vypnutí a opětovné zapnutí iMessage často stačí k tomu, aby se spojení obnovilo.
Současně se vyplatí otevřít položku Odesílání a příjem a zkontrolovat, jaké kontaktní údaje jsou aktivní. Ideálně by mělo být zaškrtnuté telefonní číslo i e-mail spojený s Apple ID. Pokud některý z nich chybí, zprávy se nemusí správně doručovat nebo se konverzace rozdělí na více vláken.
Fotogalerie #2
Datum a čas jako překvapivý zdroj problémů
Na první pohled to nedává smysl, ale i nesprávně nastavené datum a čas mohou způsobit, že iMessage nefungují správně. Systém totiž využívá časové údaje pro ověřování komunikace se servery. Pokud je čas posunutý, může dojít k chybám při odesílání nebo přijímání zpráv. Řešení je jednoduché – v Nastavení otevřete Obecné, poté Datum a čas a zapněte volbu Nastavit automaticky. iPhone si pak čas synchronizuje sítě a eliminuje případné odchylky.
Fotogalerie #3
Když se zprávy odesílají jako SMS
Jedním z typických příznaků problému je změna barvy zpráv z modré na zelenou. To znamená, že iPhone nepoužívá iMessage, ale klasické SMS. Důvod může být na vaší straně, ale i na straně příjemce – například pokud nemá připojení k internetu nebo má iMessage vypnuté.
V Nastavení Zpráv má smysl zkontrolovat i volbu Poslat jako SMS. Ta zajistí, že pokud iMessage selžou, zpráva se odešle alespoň jako klasická SMS. Není to řešení problému, ale spíš pojistka, že komunikace nezůstane viset ve vzduchoprázdnu.
Fotogalerie #4
Synchronizace přes iCloud
Pokud máte zapnutou synchronizaci Zpráv přes iCloud, může pomoci její krátké vypnutí a opětovné zapnutí. Najdete ji v Nastavení pod svým jménem v sekci iCloud. Tím dojde k opětovnému navázání synchronizace mezi zařízeními a v některých případech se tím odstraní i chyby v iMessage.
Kdy má smysl řešit to dál
Pokud žádný z těchto kroků nepomůže, problém už obvykle není v základním nastavení, ale spíš v konkrétní kombinaci zařízení, účtu nebo sítě. V takovém případě dává smysl zkusit odhlášení z Apple ID nebo kontaktovat podporu. Ve většině běžných situací ale stačí projít základní kontrolu a iMessage se vrátí do normálního stavu bez dalších zásahů.