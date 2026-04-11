Jak propojit iPhone s DualSense

J. Jan Vajdák
Éra mobilního hraní se za poslední roky posunula natolik, že i iPhone je dnes plnohodnotnou herní platformou. Aby byl zážitek z titulů jako Resident Evil Village nebo Death Stranding co nejlepší, je ovladač DualSense v podstatě nutností. Dobrou zprávou je, že Apple i Sony na vzájemné kompatibilitě neustále pracují a propojení je dnes otázkou několika sekund.

Jak uvést DualSense do režimu párování

Před samotným připojením k iPhonu musíte u ovladače vynutit jeho „viditelnost“ pro iPhone. Ujistěte se, že kontrolka na ovladači nesvítí (pokud ano, podržte tlačítko PS, dokud nezhasne). Poté současně stiskněte a držte tlačítko PS (uprostřed) a tlačítko Create (vlevo od touchpadu). Jakmile začne světelná lišta kolem touchpadu rychle modře blikat, je DualSense připraven k párování.

edge dualsense edge dualsense
PS5 dualsense edge PS5 dualsense edge
dualsense dualsense
dualsense edge ps5 dualsense edge ps5
dualsense edge dualsense edge
PlayStation 5 DualSense 1 PlayStation 5 DualSense 1
PlayStation 5 DualSense 2 PlayStation 5 DualSense 2
PlayStation 5 DualSense 3 PlayStation 5 DualSense 3
PlayStation 5 DualSense 4 PlayStation 5 DualSense 4
PlayStation 5 DualSense 5 PlayStation 5 DualSense 5
Spárování s iPhonem

Nyní stačí na vašem iPhonu (vyžadován je iOS 14.5 nebo novější) přejít do Nastavení > Bluetooth. V seznamu „Další zařízení“ by se měl po chvíli objevit DualSense Wireless Controller. Klepněte na něj a lišta na ovladači se ustálí na jedné barvě, což potvrdí úspěšné spojení. Pokud používáte nejnovější iPhone s USB-C portem, můžete ovladač připojit i přímo kabelem.

V iOS najdete v sekci Nastavení > Obecné > Herní ovladač možnost mapovat si jednotlivá tlačítka nebo měnit citlivost. DualSense dnes podporuje naprostá většina her v Apple Arcade i velké AAA tituly.

Za mě je tohle spojení absolutní špička. Hrát náročné kousky na skvělém OLED displeji iPhonu s haptikou od Sony je zážitek, který srovnává krok i s přenosnými konzolemi. Jen si nezapomeňte pořídit nějaký kvalitní držák, který telefon k ovladači připevní. Opřít telefon a sklenici není úplně ono. Kvalitním držákem si uděláte jakýsi vlastní PS Portal.

