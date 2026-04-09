MacBook Neo je hit, Apple ale řeší nečekaný problém s čipy

Nový MacBook Neo se podle dostupných informací prodává výrazně lépe, než Apple původně očekával. Až tak dobře, že firma naráží na limit, se kterým zřejmě úplně nepočítala. Nejde přitom o výrobu samotného notebooku, ale o čipy, které ho pohánějí.
MacBook Neo je poháněn čipem A18 Pro, konkrétně pak jeho upravenou verzí s méně výkonnou grafikou. Apple tím využívá kusy, které by jinak skončily jako odpad, protože při výrobě neprojdou kontrolou v plné konfiguraci. Místo vyhození se tyto čipy použijí v zařízení, kde nižší počet grafických jader nehraje zásadní roli. Z pohledu výroby jde o velmi efektivní řešení, které pomáhá držet náklady nízko. Právě díky tomu mohl Apple nabídnout MacBook Neo za výrazně dostupnější cenu než jiné modely.
Problém jménem úspěch
Jenže právě tahle strategie teď naráží na své limity. Zásoba těchto „osekaných“ čipů není neomezená a podle zákulisních informací se začíná rychle tenčit. Poptávka po MacBooku Neo je totiž tak vysoká, že Apple nestíhá držet krok. Firma původně počítala s určitou výrobní kapacitou, která měla pokrýt několik milionů kusů. Reálný zájem zákazníků ale může znamenat, že čipy dojdou dřív, než bude připravená další generace.
Co může Apple udělat
Ve hře je několik scénářů, ale žádný není ideální. Apple může znovu spustit výrobu čipů, což ale znamená vyšší náklady. Další možností je přesunout výrobní kapacity z jiných zařízení, což by se mohlo projevit jinde v nabídce. Spekuluje se také o tom, že by Apple mohl omezit základní konfigurace a ponechat jen dražší varianty. To by ale šlo proti současné strategii, kdy je MacBook Neo prezentovaný jako nejdostupnější vstup do světa macOS. Teoreticky by šlo i o urychlení nové generace s novějším čipem, jenže to by opět znamenalo vyšší výrobní náklady a tlak na marže.
Obětování části zisku
Jedna z reálnějších variant je, že Apple situaci jednoduše „ustojí“ a smíří se s nižší marží. MacBook Neo totiž nepřináší jen přímý zisk z prodeje, ale hlavně přivádí nové uživatele do ekosystému. Podle Tima Cooka se jedná o jeden z nejúspěšnějších startů Macu vůbec, zejména u lidí, kteří si kupují svůj první počítač od Applu. A právě to může být důvod, proč si firma dovolí krátkodobě vydělat méně, ale dlouhodobě získat víc.