Zavřít reklamu

Apple vydal macOS 26.4.1 pro všechny uživatele!

Mac
J. Jiří Filip
0

Poté, co Apple v noci ze včerejška na dnešek vypustil iOS 26.4.1 a iPadOS 26.4.1 vydal před malou chvílí tuto aktualizaci i pro Macy. Řeč je konkrétně o macOS Tahoe 26.4.1, tedy menší aktualizaci svého desktopového systému, který dorazil loni v září. Na první pohled jde stejně jako v případě mobilních verzí o typický „udržovací“ update, který přichází zhruba dva týdny po verzi 26.4 a nijak zásadně do systému nezasahuje.

Pokud jste na Macu zvyklí aktualizace řešit hned, najdete ji klasicky v Nastavení systému v sekci Aktualizace softwaru, odkud ji lze stáhnout a nainstalovat během pár kliknutí. Jen myslete na to, že si v tuto chvíli chce update stáhnout velké množství lidí, kvůli čemuž může být rychlost stahování pomalejší než jste zvyklí. 

Co se pak týče obsahu aktualizace, Apple v oficiálních poznámkách tradičně zůstává poměrně strohý a uvádí pouze blíže nespecifikované opravy chyb. Jinými slovy, žádné nové funkce tentokrát nečekejte, ale pokud chcete mít systém v co nejlepší kondici, tohle je přesně ten typ aktualizace, který se vyplatí nainstalovat co nejdřív.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.