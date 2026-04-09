App Store zažívá AI boom! Počet nových aplikací zásadně vzrostl

J. Jiří Filip
Apple zažívá výrazný nárůst nových aplikací v App Storu. Podle dat analytické společnosti Sensor Tower se konkrétně počet nových titulů, které se minulý rok objevily na platformě, zvýšil o 84 % a dostal se téměř k hranici 600 000 aplikací. Hlavním motorem jsou pak nepřekvapivě nástroje pro AI programování, jako jsou Claude Code od Anthropic nebo OpenAI Codex, které umožňují i lidem bez hlubokých programátorských znalostí vytvářet funkční aplikace pouhým zadáním textového promptu.

Explozivní nárůst však přináší i komplikace. Apple například již dříve upozornil, že některé aplikace využívající AI generování kódu porušují pravidla App Review a licenční podmínky vývojářského programu. Jde například o nástroje, které dokážou měnit svůj vlastní hlavní účel během běhu, což Apple nepovoluje. Společnost už proto některé z těchto aplikací buď odstranila, nebo blokovala jejich aktualizace, přičemž vývojáře tlačí k úpravám způsobu, jakým jejich aplikace generují a spouštějí kód.

Zároveň nárůst aplikací znamená větší zátěž pro tým App Review. Apple sice tvrdí, že průměrná doba recenze zůstává kolem 1,5 dne a 90 % nových aplikací je zpracováno do 48 hodin, ale vývojáři si stěžují na zdržení. Podle Applu se s tím tým snaží vypořádat i nasazením vlastních AI nástrojů, které recenzní proces zrychlují. Celkově tedy App Store prochází obdobím výrazného AI boomu, který mění způsob, jakým se aplikace vytvářejí, a současně testuje schopnost Applu udržet kontrolu nad kvalitou a bezpečností nové vlny softwaru. Zda je to dobře či nikoliv ve výsledku ukáže až čas a to, zda si v záplavě nových aplikací najdeme nové užitečné kousky. 

Apple produkty lze zakoupit například na Mobil Pohotovost

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
