Apple měl porušit americké sankce. V App Storu se našly desítky aplikací od zakázaných firem

App Store má být podle Applu místem, kde se uživatelé nemusí o nic starat. Bezpečný a důvěryhodný prostor, který pečlivě filtruje, co se do něj dostane. Jenže nová zpráva nezávislého Tech Transparency Project hází na tento obraz nepříjemný stín. Organizace totiž odhalila, že v App Storu byly dostupné desítky aplikací od společností, které jsou přímo na sankčním seznamu vlády Spojených států. A to je problém, kterému se Apple nemůže jen tak vyhnout.
Celý spor stojí na jednoduchém faktu – americká firma nesmí mít jakýkoliv obchodní vztah se subjektem, na který se vztahují sankce. A přesto se podle zjištění TTP v App Storu objevily aplikace například od ruských bank podporujících invazi na Ukrajinu, čínské polovojenské skupiny spojené s porušováním lidských práv či společnosti vlastněné údajně drogovým bossem z Litvy. Všechny tyto subjekty mají od Washingtonu jasně červenou.
Co je ale možná nejzajímavější, vývojáři se o své skutečné identity ani nepokoušeli maskovat. Podle TTP měly aplikace v App Storu zcela otevřeně uvedené vývojáře, copyright nebo další data, která se shodovala se sankcionovanými entitami. Jinými slovy, pokud by Apple prováděl pečlivý screening tak, jak tvrdí, měly být tyto aplikace okamžitě pryč.
Výsledky jsou přitom docela výrazné. TTP napočítalo 52 zakázaných aplikací v App Storu, zatímco Google Play Store jich měl “pouze” 18. Nejde navíc o první případ – už v roce 2019 dostal Apple od amerického ministerstva financí pokutu za selhání v sankčním dohledu, tehdy šlo o aplikaci napojenou na sankcionovaného slovinského drogového obchodníka. Součástí tehdejší dohody bylo i zlepšení kontrolních mechanismů. Po šesti letech to ale vypadá, že systém stále není stoprocentní.
Apple podle informací Washington Post nesouhlasí s tvrzením, že by tímto hostingem sankce porušil. Přesto však aplikace po upozornění od TTP tiše odstranil. Google učinil totéž. Oficiální vysvětlení zatím není k dispozici, ale samotný fakt, že se takové seznamy do App Storu vůbec dostaly, znovu otvírá otázku, jak důkladný dozor Apple nad svým ekosystémem ve skutečnosti má.
A také to staví do nového světla často opakovanou mantru Applu o “bezpečném a důvěryhodném místě”, které údajně vyžaduje striktně kontrolovaný model distribuce aplikací. Pokud totiž dokáží sankcionované subjekty publikovat software v App Storu bez větších komplikací, celý argument se začne nebezpečně rozpadat.
Jedno je jisté: tahle kauza neskončí rychle. Apple má teď před sebou další vysvětlování a zároveň nepříjemnou otázku, jak moc může stavět svou přísnou kontrolu na piedestal ve chvíli, kdy jeho vlastní síťové filtry neodhalí ani ty nejzávažnější případy.