Apple si došlápl na aplikaci zakladatele Twitteru!

Ani zvučné jméno nemusí stačit k tomu, aby vás ochránilo před došlápnutím si ze strany Applu na vaší aplikaci. Své o tom ví nově i spoluzakladatel Twitteru (dnešního X) Jack Dorsey, který v minulosti vyvinul velmi zajímavou aplikaci pro soukromou komunikaci. Řeč je konkrétně o aplikaci Bitchat, která slibuje anonymní komunikaci přímo mezi telefony přes Bluetooth. Právě k té si totiž během posledního roku našla fanoušky hlavně tam, kde vlády drží internet na krátké vodítko – třeba v Ugandě, Íránu nebo Nepálu. Jenže teď je minimálně v Číně tomuhle všemu konec.
Bitchat je svým pojetím unikát, jelikož ke spojení nepoužívá žádné servery, žádné účty, žádné sledování uživatelů, ale funguje ryze jako peer-to-peer komunikace, která se snaží chránit soukromí. Čínským regulátorům to však nestačilo. Podle Cyberspace Administration of China aplikace porušila předpisy o „bezpečnostním posouzení služeb schopných ovlivňovat veřejné mínění nebo mobilizovat lidi“. Jinými slovy, pokud vaše aplikace může dát lidem hlas a spojit je dohromady, státní aparát se s tím nebude mazlit. Asi vás tedy nepřekvapí, že Apple na popud Číny aplikaci z App Storu odstranil.
Dorsey po pár hodinách na X jen potvrdil, že Apple skutečně aplikaci stáhl, aniž by prozradil, jestli nebo jak se Bitchat do App Storu vrátí. Jak se tedy zdá, i když se snažíte být anonymní, decentralizovaní a soukromí, ve chvíli, kdy vás někdo vnímá jako hrozbu pro veřejné mínění, světlo Apple App Storu vás prostě může vymazat.