Červená končí? Apple se v tichosti rozloučil s posledním (PRODUCT)RED produktem

Jedna éra u Applu nenápadně končí a pro fanoušky červené to rozhodně pozitivní zpráva není. (PRODUCT)RED coby ikonická červená varianta produktů, která byla s Applem spojená téměř dvě dekády, totiž podle všeho definitivně mizí z nabídky. Posledním hřebíčkem do rakve se stal silikonový kryt pro iPhone 14, který byl v červené variantě nedávno vyprodán. Tím Apple přišel o poslední produkt, který nesl označení (PRODUCT)RED, a jeho portfolio tak zůstalo bez této barvy úplně prázdné.
(PRODUCT)RED produkty přitom nebyly jen o líbivé červené barvě. Spolupráce s organizací (RED), za kterou stojí mimo jiné Bono z U2, začala už v roce 2006 a měla pomáhat v boji proti HIV/AIDS, tuberkulóze a malárii v Africe. Část z každého prodaného produktu totiž směřovala do fondu Global Fund. Apple tak dlouhé roky kombinoval prodej hardwaru s charitativním přesahem, který dával červené variantě úplně jiný rozměr.
Ukončení prodejů (PRODUCT)RED produktů nicméně samozřejmě neznamená, že by Apple na spolupráci úplně zanevřel. Nadále totiž například přispívá skrze Apple Pay kampaně a jen loni tímto způsobem vybral kolem tří milionů dolarů. (PRODUCT)RED jako značka produktů sice mizí, samotné partnerství ale žije dál.
Otázkou teď nicméně zůstává, jestli se červená barva někdy vrátí alespoň v jiné podobě. Už teď se totiž začíná mluvit o tom, že iPhone 18 Pro by mohl dorazit v novém odstínu „deep red“. Ten by ale měl mít blíž spíš k vínové než k typické sytě červené, kterou jsme znali z (PRODUCT)RED produktů, takže se o vyloženě (PRODUCT)RED variantu jednat nejspíš nebude.
Historie nicméně ukazuje, že červená měla u Applu své pevné místo. Od iPodů přes iPhony až po Apple Watch se totiž tahle barva pravidelně vracela a pro spoustu lidí šlo o jasnou volbu a to nejen kvůli vzhledu, ale i kvůli myšlence, která za ní stála. Teď to nicméně vypadá, že si dává pauzu a i když Apple nechává zadní vrátka otevřená, nic nenasvědčuje tomu, že by se (PRODUCT)RED měl v dohledné době vrátit v původní podobě. Možná tak sledujeme konec jedné z nejvýraznějších kapitol designu Applu. A nebo jen ticho před tím, než se červená vrátí v trochu jiné, dospělejší podobě.