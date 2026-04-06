Aktivujte si ve Spotify na iPhonu skryté karaoke

Texty skladeb ve Spotify jsou skvělým doplňkem pro všechny, kteří chtějí zpívat spolu s interpretem, sledovat význam písně, nebo se jen naučit slova své oblíbené skladby. Zatímco dříve byla tato funkce omezena hlavně na zahraniční mainstream, dnes už ji najdete i u českých interpretů a to bez ohledu na žánr – od popu, přes rap až po alternativní hudbu.
Funkce zobrazení textu je plně integrovaná přímo do přehrávače Spotify. Text se synchronizuje s aktuálně přehrávanou částí písně, takže ho můžete sledovat v reálném čase. To ocení nejen ti, kteří si chtějí zazpívat, ale i posluchači, kteří chtějí lépe porozumět obsahu skladby. Pokud vás zajímá celý text, můžete ho během přehrávání snadno rozbalit a procházet podle potřeby.
Postup zobrazení textu písně na iPhonu
- Otevřete aplikaci Spotify na vašem iPhonu.
- Spusťte skladbu, jejíž text si chcete zobrazit.
- Klepněte na přehrávač ve spodní části obrazovky, aby se zobrazil v plné velikosti.
- Posuňte se dolů – pod ovládacími prvky přehrávání se zobrazí text písně.
- Text se automaticky posouvá podle aktuální části skladby.
- Klepnutím na možnost Více zobrazíte celý text.
Díky možnosti zobrazit si texty skladeb ve Spotify už nemusíte hledat slova písní na internetu. Stačí pár klepnutí a máte je přímo v přehrávači, ať už posloucháte světové hity nebo české interprety.