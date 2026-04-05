Jak udělat domovskou obrazovku iPhonů ještě minimalističtější? Vyzkoušejte tohle nastavení!

Máte rádi minimalismus? Já velmi. Ostatně, je to i jeden z důvodů, proč mě baví používat Apple produkty, které jsou právě s důrazem na minimalismus tvořeny. O to víc mě potěšilo, když v posledních letech dorazily do iOS nejrůznější možnosti úprav domovské obrazovky, díky kterým lze minimalistický vzhled iPhonu dotáhnout prakticky k dokonalosti. Nejedná se sice o žádná tajná nastavení, přesto mi však přijde, že o nich moc lidí neví nebo jim minimálně nedalo šanci.
Na mysli mám konkrétně využívání většího zobrazení ikon aplikací na ploše vašeho iPhonu v kombinaci s různými barevnými filtry, potažmo průhledností. Při nastavení větších ikon totiž zmizí jejich názvy, díky čemuž působí obrazovka vašeho telefonu čistším dojmem. Stejně tak už nebudou vidět ani názvy widgetů a vy se tak budete orientovat vyloženě jen podle znalosti ikon, potažmo prvků viditelných právě ve widgetech. To sice může být zprvu pro leckoho náročnější, ale z vlastní zkušenosti mohu říci, že se na ploše iPhonu ve výsledku stejně vyplatí mít jen ty aplikace, které člověk aktivně využívá a tedy které ve výsledku skrze ikony zná. Zbylé aplikace pak mohou v klidu ležet v Knihovně aplikací, ze které se textové názvy samozřejmě nevytratí ani při nastavení větších ikon, a ze které tedy můžete v případě potřeby otevřít cokoliv.
Pokud vás tedy minimalističtější vzezření domovské obrazovky iPhonu láká, stačí na ní podržet prst (někde mimo ikonu či widget) a vyvolat tím režim úprav (to poznáte tak, že se vám ikony aplikací začnou chvět). Následně zvolíte možnost Upravit v levém horním rohu, poté zvolíte možnost Přizpůsobit a následně taplete na ikonu dvou čtverečků v pravém horním rohu, čímž ikony zvětšíte.