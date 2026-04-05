iPhone vám dokáže přečíst jakýkoliv text nahlas. Jak na to?

iPhone má v systému schovanou jednu velmi praktickou funkci, o které spousta lidí vůbec neví – předčítání textu. Telefon vám dokáže nahlas přečíst téměř jakýkoli text na obrazovce. Může jít o zprávu, e-mail, poznámku nebo třeba dlouhý článek na webu. Hodí se to ve chvílích, kdy se vám nechce číst, máte unavené oči nebo zrovna děláte něco jiného a chcete text jen poslouchat.
Osobně tuto funkci používám hlavně při delších textech. Když narazím na článek, který mě zajímá, ale nechce se mi ho číst na displeji, nechám si ho jednoduše přečíst. Překvapilo mě, jak přirozeně dnes systémový hlas zní. Samozřejmě stále poznáte, že jde o syntetický hlas, ale na běžné poslouchání je víc než dostačující.
Výhodou je, že předčítání funguje prakticky kdekoliv v systému. Stačí označit text a iPhone ho začne číst. Funkce je navíc velmi užitečná i pro uživatele se zrakovým omezením nebo pro situace, kdy máte ruce plné a potřebujete obsah jen poslouchat.
Jak předčítání textu zapnout
- Otevřete Nastavení
- Přejděte do sekce Zpřístupnění
- Klepněte na Zrak
- Otevřete položku Předčítání obsahu
- Aktivujte přepínač Přečíst výběr
Jakmile je funkce zapnutá, stačí v libovolné aplikaci označit text a v nabídce zvolit „Přečíst“. iPhone okamžitě začne text předčítat. V nastavení si navíc můžete upravit rychlost hlasu nebo zvolit jiný systémový hlas. Pokud tedy rádi posloucháte obsah místo čtení, je to jedna z těch funkcí iOS, které se velmi rychle stanou součástí každodenního používání telefonu.
Mila Amayo.
Pisete ruzne navody, „jak na to“.
Blby ale je, ze popisovana „cesta“ neodpovida soucasne realite. Uz jsem to zaregistroval vickrat. Kopirujete snad starsi vase clanky?
Polozka Predcitani obsahu neexistuje. Je tam Cteni a mluveni.