Deaktivujte na iPhonu pořizování screenshotů v HDR snadno a rychle

Snímky obrazovky patří mezi ty funkce iPhonu, které používám téměř každý den. Ať už potřebuji někomu rychle poslat instrukce, uložit si něco z webu nebo si schovat zajímavý moment z aplikace, kombinace tlačítek pro screenshot mám v ruce prakticky automaticky. V posledních verzích iOS se ale změnila jedna poměrně zajímavá věc – snímky obrazovky se mohou ukládat v HDR.
Na první pohled to možná zní jako drobný technický detail, ale ve skutečnosti má docela viditelný dopad na výsledný obrázek.
Screenshot, který odpovídá tomu, co vidíte
Když iPhone pořídí snímek obrazovky v HDR, zachová vyšší jas, kontrast i barevné detaily, které vidíte přímo na displeji. U běžných screenshotů se totiž často stávalo, že výsledný obrázek působil o něco plošeji nebo tmavěji než samotná obrazovka. Rozdíl je nejvíc znát například u fotografií, videí nebo aplikací s výraznými barvami. HDR screenshot dokáže zachytit mnohem širší rozsah světla, takže výsledek působí živěji a přirozeněji.
Já si toho všimla třeba ve chvíli, kdy jsem někomu posílala screenshot z aplikace Fotky. Dřív se stávalo, že obrázek vypadal po odeslání trochu jinak než na displeji iPhonu. HDR screenshot je tomu mnohem blíž.
Ne každému ale musí HDR vyhovovat
Na druhou stranu je fér říct, že HDR nemusí být ideální úplně pro každého. Některé aplikace nebo starší zařízení totiž neumí HDR obsah zobrazit správně, takže výsledný screenshot může někdy vypadat jinak, než by člověk čekal. Možná právě proto Apple nechal uživatelům možnost HDR pro snímky obrazovky jednoduše vypnout.
Pokud vám HDR nevyhovuje, stačí otevřít Nastavení, přejít do sekce Obecné a tam najít položku Záznam obrazovky. V této části systému lze HDR pro screenshoty deaktivovat a vrátit se k klasickému formátu.