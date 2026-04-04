Zobrazte si na iPhonu vodováhu při focení na šířku, abyste už nikdy neměli křivé fotky

Pokud fotíte iPhonem krajinu nebo architekturu, možná jste si někdy všimli, že je horizont na výsledné fotografii lehce „utopený“ na jednu stranu. Přitom řešení je přímo v aplikaci Fotoaparát a spousta lidí o něm vůbec neví. iPhone totiž nabízí jednoduchou horizontální vodováhu, která vám při focení pomůže držet telefon opravdu rovně.
Na první pohled jde o drobnost, ale v praxi dokáže ušetřit spoustu práce. Když fotím třeba město nebo moře, často se mi stávalo, že snímek vypadal dobře až do chvíle, kdy jsem si ho otevřela na větším displeji. Najednou bylo jasné, že horizont „utíká“. Ano, dá se to srovnat v úpravách, ale pokaždé tím přijdete o malý kousek obrazu. Od té doby, co používám vodováhu přímo při focení, tenhle problém prakticky zmizel.
Funguje to velmi jednoduše. Jakmile držíte iPhone na šířku a telefon není v rovině, na displeji se objeví přerušená horizontální čára. Ta zůstává bílá, dokud je zařízení nakloněné. Jakmile iPhone srovnáte do správné polohy, čára se spojí a změní barvu na žlutou. V tu chvíli víte, že máte horizont přesně rovný a můžete bez obav zmáčknout spoušť.
Celé je to rychlé a intuitivní, takže vás to při focení nijak nezdržuje. Naopak – po pár pokusech se z toho stane přirozený návyk. Člověk už jen periferně sleduje, kdy se čára spojí, a hned fotí.
Jak aktivovat „vodováhu“ ve foťáku na iPhonu
Pokud chcete vodováhu využívat, stačí postupovat takto:
- Otevřete aplikaci Fotoaparát.
- Držte iPhone v horizontální poloze při focení na šířku.
- Na displeji se objeví přerušená čára, která ukazuje náklon telefonu.
- Jemně telefon naklánějte, dokud se čára nespojí a nezbarví žlutě.
- Jakmile je zarovnání správné, pořiďte snímek.
V praxi jde o jednu z těch drobných funkcí, které Apple nikde příliš nezdůrazňuje, ale když ji jednou začnete používat, rychle si na ni zvyknete. Hodí se hlavně při focení krajiny, architektury nebo panoramat měst, kde je rovný horizont klíčový. A hlavně – díky vodováze se mnohem častěji povede snímek napoprvé, bez nutnosti pozdějšího rovnaní v editoru.