Oslavy 50. narozenin Applu míří do finiše! Apple Park zažije koncert legendy

Apple letos slaví 50. narozeniny a je potřeba uznat, že si ho užívá po svém. Nekoná se totiž žádná okázalá keynote pro veřejnost, žádné velké odhalování produktů zabalené do narozeninového hávu či cokoliv podobně velkolepého, ale naopak místo toho běží série menších akcí, překvapení a vystoupení po celém světě. A ty teď podle všeho míří do svého finále.
To by se mělo podle čerstvých informací odehrát přímo v Apple Parku, a jak už bývá u podobných událostí zvykem, půjde spíš o interní záležitost pro zaměstnance a pozvané hosty než o show pro fanoušky. Přesto ale začíná být kolem celé akce docela rušno. Velmi dobře informovaný reportér Bloombergu Mark Gurman totiž naznačil, že Apple si na závěr připravil opravdu zajímavé eso v rukávu. Hlavním tahákem večera by měl totiž být speciální hudební host, přičemž indicie jsou víc než výmluvné.
„Stále je ve formě, byl součástí britské invaze a Steve Jobs by z něj měl obrovskou radost,“ nechal se slyšet Gurman. A i když jméno nepadlo napřímo, prakticky všichni si pod tím představí jediné – Paula McCartneyho. Pokud se to potvrdí, Apple tím krásně uzavře kruh, protože právě spojení hudby a technologií bylo pro něj v éře iPodu a iTunes naprosto klíčové. Zajímavým detailem je pak to, že Apple Park Visitor Center má být v den akce uzavřeno dříve než obvykle, konkrétně už odpoledne. To jen podtrhuje, že se v kampusu bude dít něco většího, byť navenek zůstane většina dění skrytá.
Apple přitom své 50. narozeniny oficiálně slaví 1. dubna a i když se může zdát, že letos slaví spíš v tichosti, možná je to vlastně docela příznačné. Místo velkých gest si nechává prostor pro připomenutí si vlastní historie, lidí, kteří ji tvořili, a možná i naznačit, kam se chce vydat dál. Jestli se ale na pódiu v Apple Parku skutečně objeví Paul McCartney, půjde bezesporu o moment, který si Apple umí pohlídat. Nenápadný navenek, ale o to silnější pro ty, kteří budou u toho.