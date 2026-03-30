Apple chystá na letošek hned dvě nové aplikace (nejen) pro iPhone!

J. Jiří Filip
Poté, co jsme se při představení iOS 26 dočkali nové aplikace Hry, plánuje Apple vydat v následujících měsících další dva nové „kousky“ do svého portfolia aplikací. A přestože se bude jednat o dva zcela rozdílné světy, ve výsledku o nich lze říci, že budou dokonalým ukazatelem toho, na co se chce Apple v budoucnu intenzivně (mimo jiné) soustředit. Vyplývá to alespoň z čerstvých slov reportéra Marka Gurmana z Bloombergu. 

První chystanou aplikací je Apple Business, která na první pohled možná nezaujme běžného uživatele, ale ve firemním světě může sehrát poměrně zásadní roli. Apple totiž sjednocuje své dosavadní nástroje jako Business Essentials, Business Manager nebo Business Connect do jedné platformy a právě nová aplikace má být jejím hlavním rozhraním. Zaměstnanci by tak přes ni měli získat přístup k pracovním aplikacím, snadno dohledat kolegy nebo řešit podporu. Jinými slovy, Apple se snaží firmám nabídnout něco, co bude fungovat podobně přirozeně jako jeho spotřebitelské služby. A pokud se mu to podaří, může tím docela nenápadně posílit svou pozici i tam, kde dnes dominují jiní hráči.

Apple Business ads on Apple Maps Apple-Business-ads-on-Apple-Maps
Apple Business Blueprints Apple-Business-Blueprints
Apple Business brand management location info Apple-Business-brand-management-location-info
Apple Business brand management location insights Apple-Business-brand-management-location-insights
Apple Business configurations Apple-Business-configurations
Apple Business hero Apple-Business-hero
Vstoupit do galerie

Zajímavější to ale začíná být ve chvíli, kdy se podíváme na druhou chystanou aplikaci. Tou má být zcela nová Siri, respektive její podoba ve formě samostatné aplikace. Podle úniků přitom nepůjde jen o klasického hlasového asistenta, ale o nástroj, který se bude chovat spíš jako ChatGPT nebo Gemini. Uživatelé by tak měli mít možnost komunikovat se Siri nejen hlasem, ale i textově, a navíc se vracet ke starším konverzacím, což jsou funkce, které dnes lidé od AI očekávají a na který Siri dlouhé roky spíš jen koukala zpovzdálí.

Apple WWDC24 Apple Intelligence Focus Reduce Interruptions 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Focus-Reduce-Interruptions-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Genmoji race car driver 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Genmoji-race-car-driver-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Genmoji with cucumbers 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Genmoji-with-cucumbers-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence hero 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-hero-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence ChatGPT Writing Tools Compose prompt 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-ChatGPT-Writing-Tools-Compose-prompt-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence ChatGPT Writing Tools Compose result 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-ChatGPT-Writing-Tools-Compose-result-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence ChatGPT Writing Tools Compose suggestions 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-ChatGPT-Writing-Tools-Compose-suggestions-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Image Playground 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Image-Playground-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Mail email summary 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Mail-email-summary-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Mail Priority Messages 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Mail-Priority-Messages-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Mail Smart Reply 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Mail-Smart-Reply-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Memory movie 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Memory-movie-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages Image Playground personalization 01 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-Image-Playground-personalization-01-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages Image Playground personalization 02 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-Image-Playground-personalization-02-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages inline react with Genmoji 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-inline-react-with-Genmoji-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages react with Genmoji 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-react-with-Genmoji-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Notes generate summary from recorded audio 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Notes-generate-summary-from-recorded-audio-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Notes record and transcribe audio 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Notes-record-and-transcribe-audio-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Notes Summarize 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Notes-Summarize-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri content search 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-content-search-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT demo 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-demo-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT integration 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-integration-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT request 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-request-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri product knowledge 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-product-knowledge-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence type to Siri 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-type-to-Siri-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Writing Tools 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Writing-Tools-240610
Vstoupit do galerie

 

Zajímavé přitom je, že Apple tyto novinky nerozšiřuje jen na iPhone. Obě aplikace totiž mají dorazit i na iPad a Mac, což jen potvrzuje, že se Apple snaží budovat jednotný ekosystém, kde dává všechno smysl bez ohledu na to, jaké zařízení právě používáte. Co se pak týče vydání, v případě Apple Business aplikace se počítá s příchodem už poměrně brzy, konkrétně s vydáním iOS 26, zatímco nová Siri si má dát ještě trochu načas a dorazit až s iOS 27. Jestli se Applu podaří obě tyhle oblasti propojit a dát jim typickou jednoduchost, ukáže až praxe. Ale už teď je jasné, že rok 2026 nebude pro Apple jen o novém hardwaru. Dost možná bude hlavně o tom, jak se promění způsob, jakým jeho zařízení používáme každý den.

