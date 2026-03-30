Apple chystá na letošek hned dvě nové aplikace (nejen) pro iPhone!

Poté, co jsme se při představení iOS 26 dočkali nové aplikace Hry, plánuje Apple vydat v následujících měsících další dva nové „kousky“ do svého portfolia aplikací. A přestože se bude jednat o dva zcela rozdílné světy, ve výsledku o nich lze říci, že budou dokonalým ukazatelem toho, na co se chce Apple v budoucnu intenzivně (mimo jiné) soustředit. Vyplývá to alespoň z čerstvých slov reportéra Marka Gurmana z Bloombergu.
První chystanou aplikací je Apple Business, která na první pohled možná nezaujme běžného uživatele, ale ve firemním světě může sehrát poměrně zásadní roli. Apple totiž sjednocuje své dosavadní nástroje jako Business Essentials, Business Manager nebo Business Connect do jedné platformy a právě nová aplikace má být jejím hlavním rozhraním. Zaměstnanci by tak přes ni měli získat přístup k pracovním aplikacím, snadno dohledat kolegy nebo řešit podporu. Jinými slovy, Apple se snaží firmám nabídnout něco, co bude fungovat podobně přirozeně jako jeho spotřebitelské služby. A pokud se mu to podaří, může tím docela nenápadně posílit svou pozici i tam, kde dnes dominují jiní hráči.
Fotogalerie
Zajímavější to ale začíná být ve chvíli, kdy se podíváme na druhou chystanou aplikaci. Tou má být zcela nová Siri, respektive její podoba ve formě samostatné aplikace. Podle úniků přitom nepůjde jen o klasického hlasového asistenta, ale o nástroj, který se bude chovat spíš jako ChatGPT nebo Gemini. Uživatelé by tak měli mít možnost komunikovat se Siri nejen hlasem, ale i textově, a navíc se vracet ke starším konverzacím, což jsou funkce, které dnes lidé od AI očekávají a na který Siri dlouhé roky spíš jen koukala zpovzdálí.
Fotogalerie #2
Zajímavé přitom je, že Apple tyto novinky nerozšiřuje jen na iPhone. Obě aplikace totiž mají dorazit i na iPad a Mac, což jen potvrzuje, že se Apple snaží budovat jednotný ekosystém, kde dává všechno smysl bez ohledu na to, jaké zařízení právě používáte. Co se pak týče vydání, v případě Apple Business aplikace se počítá s příchodem už poměrně brzy, konkrétně s vydáním iOS 26, zatímco nová Siri si má dát ještě trochu načas a dorazit až s iOS 27. Jestli se Applu podaří obě tyhle oblasti propojit a dát jim typickou jednoduchost, ukáže až praxe. Ale už teď je jasné, že rok 2026 nebude pro Apple jen o novém hardwaru. Dost možná bude hlavně o tom, jak se promění způsob, jakým jeho zařízení používáme každý den.