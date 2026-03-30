App Store zpřísňuje pravidla pro zdravotní aplikace

Apple zavádí novou povinnost pro část aplikací v App Storu, která se týká transparentnosti v oblasti zdravotnických technologií. Od nynějška musí některé aplikace deklarovat, zda jsou regulovaným zdravotnickým prostředkem ve Spojených státech, Spojeném království nebo v Evropě. Informace se nově zobrazí přímo na produktové stránce aplikace v App Storu.
Podle oznámení na oficiálním blogu pro vývojáře se změna týká především aplikací spadajících do kategorií Health & Fitness nebo Medical, případně těch, které ve formuláři věkového hodnocení v App Store Connect uvádějí časté odkazy na zdravotnické nebo léčebné informace. Pokud aplikace splňuje alespoň jednu z těchto podmínek, musí vývojář v systému App Store Connect doplnit informace o jejím regulačním statusu.
Součástí nových údajů mají být také další regulatorní informace, například kontaktní údaje nebo bezpečnostní informace související s používáním aplikace. Tyto detaily mají pomoci uživatelům lépe pochopit, zda aplikace spadá do oblasti oficiálně regulovaných zdravotnických nástrojů.
Apple zároveň zdůrazňuje, že nové pravidlo začíná platit okamžitě pro všechny nově publikované aplikace. Vývojáři stávajících aplikací ale dostanou na doplnění požadovaných údajů více času – konkrétně do začátku roku 2027. Po uplynutí tohoto termínu může být situace pro vývojáře komplikovanější. Pokud aplikace nebude mít status zdravotnického prostředku v systému App Store Connect vyplněný, nebude možné pro ni odesílat další aktualizace.
Cílem změny je zvýšit transparentnost u aplikací, které pracují se zdravotními informacemi nebo mohou být používány v souvislosti s diagnostikou či léčbou. V době rychlého rozvoje digitálního zdravotnictví chce Apple uživatelům jasněji ukázat, které aplikace podléhají oficiální regulaci zdravotnických zařízení.