App Store zpřísňuje pravidla pro zdravotní aplikace

A. Amaya Tomanová
Apple zavádí novou povinnost pro část aplikací v App Storu, která se týká transparentnosti v oblasti zdravotnických technologií. Od nynějška musí některé aplikace deklarovat, zda jsou regulovaným zdravotnickým prostředkem ve Spojených státech, Spojeném království nebo v Evropě. Informace se nově zobrazí přímo na produktové stránce aplikace v App Storu.

Podle oznámení na oficiálním blogu pro vývojáře se změna týká především aplikací spadajících do kategorií Health & Fitness nebo Medical, případně těch, které ve formuláři věkového hodnocení v App Store Connect uvádějí časté odkazy na zdravotnické nebo léčebné informace. Pokud aplikace splňuje alespoň jednu z těchto podmínek, musí vývojář v systému App Store Connect doplnit informace o jejím regulačním statusu.

Součástí nových údajů mají být také další regulatorní informace, například kontaktní údaje nebo bezpečnostní informace související s používáním aplikace. Tyto detaily mají pomoci uživatelům lépe pochopit, zda aplikace spadá do oblasti oficiálně regulovaných zdravotnických nástrojů.

Pamatujete ještě na App Store z iOS 10?

iOS 10 vs iOS 11 srovnani 25 iOS 10 vs iOS 11 srovnani 25
Nastavení – App Store
iOS 10 vs iOS 11 srovnani 36 iOS 10 vs iOS 11 srovnani 36
App Store – Hry
iOS 10 vs iOS 11 srovnani 35 iOS 10 vs iOS 11 srovnani 35
App Store
iOS 10 vs iOS 11 srovnani 39 iOS 10 vs iOS 11 srovnani 39
App Store – detail aplikace/hry
iOS 10 vs iOS 11 srovnani 38 iOS 10 vs iOS 11 srovnani 38
App Store – žebříčky
iOS 10 vs iOS 11 srovnani 37 iOS 10 vs iOS 11 srovnani 37
App Store – žebříčky
iOS 10 vs iOS 11 srovnani 43 iOS 10 vs iOS 11 srovnani 43
App Store – výsledky vyhledávání
iOS 10 vs iOS 11 srovnani 40 iOS 10 vs iOS 11 srovnani 40
App Store – detail aplikace/hry
iOS 10 vs iOS 11 srovnani 42 iOS 10 vs iOS 11 srovnani 42
App Store – Vyhledávání
iOS 10 vs iOS 11 srovnani 29 iOS 10 vs iOS 11 srovnani 29
Nastavení – App Store
Apple zároveň zdůrazňuje, že nové pravidlo začíná platit okamžitě pro všechny nově publikované aplikace. Vývojáři stávajících aplikací ale dostanou na doplnění požadovaných údajů více času – konkrétně do začátku roku 2027. Po uplynutí tohoto termínu může být situace pro vývojáře komplikovanější. Pokud aplikace nebude mít status zdravotnického prostředku v systému App Store Connect vyplněný, nebude možné pro ni odesílat další aktualizace.

Cílem změny je zvýšit transparentnost u aplikací, které pracují se zdravotními informacemi nebo mohou být používány v souvislosti s diagnostikou či léčbou. V době rychlého rozvoje digitálního zdravotnictví chce Apple uživatelům jasněji ukázat, které aplikace podléhají oficiální regulaci zdravotnických zařízení.

