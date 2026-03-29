Parádní méně známé iOS aplikace, které stojí za pozornost

Trexpense – Travel Budget
Trexpense je aplikace, která se hodí hlavně na cestách. Umožňuje rychle zapisovat výdaje a sledovat, kolik už jste utratili. Velkou výhodou je práce s více měnami. Aplikace automaticky přepočítává částky, takže okamžitě vidíte, kolik vás daný nákup skutečně stál. To se hodí hlavně v zemích, kde ceny rychle přepočítáváte v hlavě. Trexpense zvládne i sdílené výdaje ve skupině – například když cestujete s přáteli a chcete si náklady rozdělit spravedlivě. Navíc funguje offline a nevyžaduje registraci, takže data zůstávají jen ve vašem zařízení.
Slide It: Box
Slide It: Box je logická hra založená na klasickém principu posouvání dílků. Cílem je přesouvat čtvercová políčka s čísly tak, aby se dostala do správného pořadí. Zní to jednoduše, ale postupně přibývají nové prvky a omezení, které nutí přemýšlet několik tahů dopředu. Hra nabízí stovky úrovní, systém hodnocení pomocí hvězdiček a automatické ukládání postupu. Díky minimalistickému designu se můžete soustředit čistě na řešení hádanek – nic vás neruší. Je to typ hry, kterou si pustíte „jen na pět minut“ a najednou zjistíte, že uběhla půlhodina.
Wake Up Light
Wake Up Light přistupuje k rannímu vstávání trochu jinak než klasické budíky. Místo hlasitého zvuku využívá postupné rozjasňování světla, které simuluje východ slunce. Pokud používáte chytré osvětlení kompatibilní s HomeKitem, může aplikace pomalu rozsvítit světlo v místnosti ještě před samotným budíkem. Výsledkem je přirozenější probuzení. Zvlášť v zimě, kdy je ráno dlouho tma, může být rozdíl mezi ostrým zvukem budíku a pomalu se rozsvěcujícím světlem překvapivě velký.
Simple To-Do & Grocery List
Někdy člověk nepotřebuje složitý plánovací systém. Stačí jednoduchý seznam. Simple To-Do & Grocery List přesně tohle nabízí. V aplikaci můžete vytvářet úkoly, nákupní seznamy a sdílet je s dalšími lidmi v domácnosti. Položky lze rychle označit jako splněné a seznamy upravovat podle potřeby. Minimalistický design je velká výhoda. Ovládání je rychlé a nic vás nerozptyluje zbytečnými funkcemi.