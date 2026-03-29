Google a Microsoft: jak AI mění pohled investorů na technologické giganty

Komerční sdělení: Souboj Googlu a Microsoftu je v posledních letech jedním z nejvýraznějších témat na akciových trzích. Nejde přitom jen o to, kdo nabídne lepší AI produkty. Ještě důležitější je, jak rychle se může změnit investorský příběh kolem dvou firem, které si z hlediska byznysu vedou dlouhodobě velmi dobře. Právě tento příklad hezky ukazuje, že na trzích nerozhodují jen výsledky, ale také očekávání.
Od ztráty důvěry k obratu ve prospěch Googlu
Google byl dlouhé roky symbolem dominance v internetovém vyhledávání a online reklamě. Silná pozice mu sice dávala stabilitu, ale zároveň vyvolávala otázku, zda má dostatečnou motivaci přicházet s novými průlomovými řešeními. Této situace využil Microsoft, který v roce 2023 výrazně posílil svou pozici v oblasti AI díky spolupráci s OpenAI a nasazení nových funkcí do Bingu a prohlížeče Edge.
Trh tehdy začal věřit, že Microsoft může být v nové technologické vlně rychlejší a odvážnější. Naopak Google působil v prvních reakcích nejistě a jeho začátky v AI nepřesvědčily investory tak, jak se očekávalo. Objevily se také obavy, že AI vyhledávání může ohrozit tradiční model internetového hledání, na kterém Google dlouhodobě staví. Výsledkem bylo, že se Google obchodoval se znatelně nižším oceněním než Microsoft.
Zdroj: Investiční aplikace XTB
Během posledního roku se ale situace výrazně otočila. Google postupně rozšířil nabídku AI nástrojů, dokázal je lépe zapojit do svých služeb a zároveň se ukázalo, že nové AI funkce ve vyhledávání nemusí klasické hledání oslabovat. Naopak mu mohou pomáhat růst. K tomu se přidalo i uklidnění kolem důležitých antimonopolních sporů. Změna nálady investorů se následně promítla i do akcií, kde Google začal v posledním období Microsoft výrazně překonávat.
Dva rozdílné přístupy k AI a co z nich plyne pro investory
Jedním z hlavních důvodů, proč se vnímání obou firem změnilo, je rozdílný způsob, jakým k AI přistupují. Microsoft stojí na partnerstvích. Spolupracuje s OpenAI, opírá se o externí dodavatele čipů a nové AI funkce rychle zapracovává do svých produktů. Takový model je svižný a flexibilní, ale zároveň přináší větší závislost na dalších hráčích.
Google naopak buduje AI více vlastní cestou. Má vlastní výzkum, vlastní čipy i vlastní infrastrukturu. Tento přístup může být pomalejší v první fázi, ale z dlouhodobého pohledu mu dává větší kontrolu nad náklady i nad celým ekosystémem. Právě to je dnes pro investory důležité téma. Pokud totiž AI zůstane klíčovým směrem dalšího technologického vývoje, nebude rozhodovat jen kvalita modelů, ale i to, kdo dokáže služby provozovat efektivně a bez přílišného tlaku na marže.
Z fundamentálního pohledu přitom zůstávají obě společnosti mimořádně silné. Google i Microsoft generují obrovské zisky a v posledních letech rostly jejich tržby i ziskovost podobným tempem. Rozdíl v akciové výkonnosti tak ukazuje hlavně to, jak moc dokáže sentiment ovlivnit valuaci. Pro investory je to důležitá připomínka, že i u kvalitních firem se tržní ocenění může během krátké doby výrazně změnit, pokud se změní očekávání ohledně budoucnosti.
