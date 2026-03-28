Toto jsou podle nás nejlepší prémiové iPhony za cenu střední třídy

Když se řekne „prémiový iPhone“, většina lidí si představí nejnovější generaci, což je samozřejmě logické. Nové modely totiž bezesporu lákají na to nejlepší, co Apple v současnosti v rámci mobilního světa zvládá. Často ale stojí takovou částku, že si její utracení běžný uživatel dvakrát promyslí. Zvlášť když se ohlédnete nazpět a podíváte se na generace, které vyšly sice už před nějakou dobou, ale stále nabízí opravdu skvělé technické specifikace. A ještě víc může překvapit, že to, co Apple představil před časem jako špičku, je dnes na trhu použitých telefonů dostupné za ceny, které dávají opravdový smysl a přitom pořád nabídnou skvělý výkon a výbavu, které hravě stačí i náročnějšímu uživateli.
iPhone 15 Pro: Titan, výkon a 48Mpx foťák za cenu, o které se vám bude zdát
Možná nejlepší „prémiovkou“ za cenu střední třídy je v současnosti iPhone 15 Pro, který Apple uvedl na trh na podzim 2023. Jeho tělo je z titanu, díky čemuž je lehčí, pevnější a příjemnější v ruce než tradiční ocel nebo hliník. Tento krok tedy určitě nebyl jen o marketingu, ale o reálném pocitu při každodenním používání. Telefon totiž díky titanu nepůsobí těžce, ale paradoxně přesto působí bytelně.
Srdcem iPhonu 15 Pro je Apple A17 Pro, což je čip, který v době svého uvedení patřil k nejvýkonnějším vůbec. A troufnu si říci, že z hlediska uživatelského komfortu a rychlosti nepoznáte rozdíl mezi tím, jak svižný je iPhone 15 Pro oproti nejnovějšímu iPhonu 17 Pro. Co se pak týče displeje, Apple vsadil na klasicky Super Retina XDR s ProMotion technologií a adaptivní frekvencí až 120 Hz. To oceníte při scrollování, animacích i při hrách, jelikož vše působí velmi plynule.
Co se foťáku týče, širokoúhlý snímač má 48 Mpx a ještě pořád patří k tomu nejlepšímu, co se dá v iPhonech najít. Díky tomu dělá detailní snímky a při horším světle si stále drží vysokou úroveň. Sekundární teleobjektiv zvládá optický zoom a spolu s ultraširokoúhlým objektivem máte univerzální sadu pro většinu situací, na které si vzpomenete.
A co je nejlepší? Použitý iPhone 15 Pro v kategorii B se dá sehnat kolem 14 690 korun, což je cena, za kterou jste ještě před několika lety hledali spíš mobily střední třídy. A jen pro představu, výbavou podstatně horší iPhone 16e či 17e se prodávali či prodávají za 16 990 Kč v základu, což je v porovnání s použitým iPhonem 15 Pro skoro až hřích. Vždyť za 14 690 Kč dostanete telefon, jehož výkon bude ještě klidně pár let stačit i náročnějším uživatelům.
iPhone 14 Pro: Dynamic Island a krásná ocel
iPhone 14 Pro dorazil na trh v roce 2022 a i když je tedy o rok starší než 15 Pro, stále nabízí řadu funkcí, které byste u telefonu za deset tisíc korun vůbec nečekali. Hned první, co zaujme, je Dynamic Island coby inovativní interaktivní „prvek“ displeje, který zobrazuje notifikace, Live Activities a různé systémové zkratky do přehledné a užitečné podoby.
Displej iPhone 14 Pro je opět Super Retina XDR s ProMotion až 120 Hz, takže plynulost je stejná jako u 15 Pro. Rozdíl mezi těmito telefony tak tkví primárně v materiálech a některých detailech výkonu než v základní použitelnosti. iPhone 14 Pro má totiž ocelový rámeček, což působí luxusně, ale zároveň „klasicky“ a robustně, což může být pro někoho pocit, který má v ruce radši.
Fotoaparát u 14 Pro je 48 Mpx širokoúhlý, stejně jako u 15 Pro, takže co se kvality fotek týče, rozdíl není dramatický. I zde tedy zvládnete skvělé snímky ve dne i za horšího světla. Teleobjektiv a ultraširokoúhlý modul doplňují variabilitu záběrů.
A teď ten nejlepší moment pro všechny, kdo hledají dostupnou prémiovku: iPhone 14 Pro v kategorii B je k mání za zhruba 10 690 korun. Za mě osobně je to tedy naprosto bezkonkurenční cena, za kterou lze pořídit prémiový telefon s 120Hz displejem, špičkovým fotoaparátem a interaktivním Dynamic Islandem.
Proč to stále dává smysl
Může se zdát, že když vyjdou nové generace, ty starší automaticky ztrácí hodnotu. V případě iPhonů 14 Pro a 15 Pro to ale rozhodně není pravda. Apple totiž softwarově podporuje svoje telefony dlouhodobě a tyto dva modely ještě mají před sebou minimálně několik aktualizací iOS, takže z hlediska softwaru nejsou odsouzené k zapomenutí.
Co se pak týče hardwaru, ten je na velmi vysoké úrovni i po letech. Výkonová rezerva, kterou oba modely mají, je totiž víc než dostatečná pro běžné použití, náročné aplikace i hry. Kvalita displeje, fotek i celkového zpracování pak ještě klidně pár let stačí i těm, kteří s telefonem chtějí to nejlepší, co nedostanou za pár tisíc.
Shrnuto a podtrženo: pokud chcete prémiový iPhone, ale zároveň nechcete utrácet za novinku, iPhone 15 Pro a iPhone 14 Pro jsou teď výjimečně výhodné volby. Za ceny střední třídy totiž dostanete zařízení, které pořád svými specifikacemi startuje vysoko nad většinou konkurence a dělá to s noblesou — přesně tak, jak to od iPhonů čekáte. A to vše navíc s roční zárukou, sáhnete-li po modelu od Mobil Pohotovosti.