Král poměru cena/výkon: Proč je iPhone 13 i dnes absolutním hitem

Když dnes někdo řekne iPhone 13, možná si na první dobrou pomyslíte, že se baví o telefonu, který už je tak trochu za zenitem. Pravda je ale úplně jiná. iPhone 13 si totiž i dnes drží svou pozici krále poměru cena/výkon, a to hlavně díky kombinaci solidního hardwaru a dlouhodobé podpory iOS, díky které dává smysl i těm, kdo chtějí telefon používat několik let. Právě z tohoto důvodu se jej tak nebojím za dost možná nejzajímavější použitý iPhone, který si můžete nyní pořídit. Sehnat totiž jde už za 5690 Kč i se zárukou na rok.
Hardwarem neurazí ani dnes
iPhone 13 je poháněn čipem A15 Bionic s 6jádrovým procesorem a 4jádrovým GPU, což ještě dnes zajišťuje hladký chod všech aplikací a her. Operační paměť je 4 GB a úložiště začíná na 128 GB, což se sice může jevit na první pohled jako slabší, nicméně z vlastní zkušenosti mohu říci, že RAM paměť vás limitovat rozhodně nebude a úložiště nemusí taky, pokud jste zvyklí využívat například iCloud.
Co se týče displeje, Apple už před lety vsadil na skvělý Super Retina XDR OLED s rozlišením 2532 × 1170 pixelů, 60 Hz obnovovací frekvencí a podporou HDR10 i Dolby Vision, což jsou mimochodem hodnoty dost blízké displejům, které Apple používal ještě u iPhonů 16. Za velmi solidní lze ale stále označit třeba i fotosoustava skládající se ze dvou 12 Mpx foťáků (jeden širokoúhlý a druhý ultraširokoúhlý) s optickou stabilizací a nočním režimem, která stále zvládá většinu scénářů, a přední kamera 12 Mpx s TrueDepth systémem pro Face ID. To všechno dohromady dává telefon, který zvládne naprosto vše, co běžný i náročnější uživatel potřebuje.
iPhone 13 PRODUCT(RED)
Slušný hardware, vynikající software
Suverénně největším trumfem iPhonu 13 je ale dle mého názoru operační systém iOS, respektive pak jeho dlouholetá podpora. Historie totiž ukazuje, že Apple podporuje své telefony velmi dlouho, díky čemuž se tak i zdánlivě staré „železo“ může dočkat nálože hezkých softwarových novinek v čerstvém iOS. Vždyť například iPhone SE z roku 2020 s A13 Bionic začínal na iOS 15 a loni se dočkal ještě iOS 26 s Liquid Glass designem a řadou dalších novinek.
Právě s ohledem na tuto skutečnost je tak víceméně jasné, že iPhone 13 s A15 Bionic má před sebou ještě minimálně 2 až 3 roky nového iOS, ve kterém budedostávat nové funkce, bezpečnostní záplaty i vylepšení systému. A co víc, i po ukončení podpory nejnovějších verzí iOS u daného modelu bude Apple vydávat záplaty, která bude na iPhonu 13 opravovat bezpečnostní problémy v systému, na kterém kvůli kompatibilitě setrvá. U Androidu podobný komfort neseženete.
Podtrženo, sečteno – díky tomu, že iPhone 13 dnes můžete sehnat za cenu výrazně nižší než při uvedení, dostáváte zařízení, které má stále špičkový výkon a stabilní software na několik let dopředu, což je kombinace, která na trhu nemá moc konkurentů. Pokud tedy hledáte iPhone, který vás nezklame, bude dostatečně výkonný a ještě pár let bude držet krok s novými modely, iPhone 13 je jasná volba. Neřekl totiž v žádném případě poslední slovo a i dnes patří mezi nejlepší zařízení, pokud hledáte skutečný poměr cena/výkon.