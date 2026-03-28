Retro vzpomínka: Zázračný lék aneb když Becherovka zachraňovala svět

V herním světě jsou tituly, které nikdy nezestárnou díky své naprosto ujeté atmosféře. Přesně takovým kouskem je česká freeware adventura Zázračný lék od brněnského týmu Enteron, která se v roce 2000 stala absolutním vítězem prvního ročníku legendární soutěže Becherovka Game. Pokud jste tehdy měli počítač, pravděpodobně jste tuhle „becherovkovou“ klasiku hráli.
Příběh nás zavádí do světa, kde lidstvo postihla podivná choroba projevující se chronickou bolestí břicha. V roli Pepy Bechra, posledního potomka slavného rodu, musíte najít ztracený recept na legendární likér, který jako jediný dokáže přeživší vyléčit.
I když šlo o amatérský počin, hra tehdy vyčnívala ručně kreslenou grafikou a především kompletním českým dabingem. Ten sice nebyl profesionální, ale díky svému specifickému humoru a nezapomenutelným hláškám se stal legendárním. Kdo by zapomněl na „Ožralo, jenom blábolit dovedeš“ nebo „Je libo koupit samohyb?“.
Hra byla sice poměrně krátká a jednoduchá, ale právě kombinace nadhledu a netradičního marketingu jí vynesla tehdejší hlavní cenu. Hru jsem dohrál stokrát. Pouze z čiré nostalgie. Zabere vám to pár desítek minut. Ale v hlavě budete mít tento zážitek dlouhé roky. Hráli jste tuto legendu?