Tuto hru jsme před 15 lety hráli na mobilech všichni! A nyní si ji můžete zahrát i na iPhone

Pokud jste patřili mezi ty, kteří před patnácti lety nadšeně sjížděli hry na tlačítkových telefonech značek jako Sony Ericsson nebo Nokia, máme pro vás pořádnou nostalgickou bombu. Vzpomínáte si ještě na Gravity Defied? Legendární motorkářskou arkádu s jednoduchou grafikou, šílenou fyzikou a úrovněmi, které dokázaly člověka vytočit do nepříčetnosti? Ano, přesně tu hru, kvůli které jste dobíjeli mobil častěji, než jste volali a kvůli které jste byli dost možná mnohokrát opravdu naštvaní. Minimálně já tehdy naštvaný po nedokončeném levelu býval opravdu dost.

A právě tahle legenda se nyní vrací a to přímo na iPhone, respektive už se tam před nějakou dobou vrátila, ale mě se podařila objevit až nyní. Ať už vás tehdy bavil pocit, že máte ve 100 kB herní zážitek, který strčí do kapsy i mnohem větší tituly, nebo jste se jen rádi trápili pokusy dostat se přes nemožně navržené překážky, Gravity Defied vám dá přesně to, co si pamatujete. V App Storu je ke stažení věrný remake, který zachovává vše, co jsme milovali, tedy jednoduchou grafiku, absurdní fyziku, ale i návykovou hratelnost, která nutí neustále zkoušet znovu a znovu.

A co je na tom nejlepší? Ovládání je přesně takové, jaké bylo i tehdy na tlačítkových telefonech. Pro ovládání se vám spustí číselník, kdy číslem 2 motorku rozjíždíte, zatímco 4 a 6 slouží k vyvažování. Tedy žádné zbytečné modernizace, žádné odemykání motorek za peníze, jen čistá retro radost, která vás okamžitě vrátí do doby, kdy hlavním herním nepřítelem nebyl boss, ale baterka, co se vybíjela přímo před očima, a zároveň zdánlivě nepřekonatelné tratě, jejichž zdolání vyžadovalo opravdu notnou dávku snahy a leckdy i potřebu pořádně zariskovat. Takže pokud si chcete připomenout jednu z největších mobilních klasik a ukázat dnešním hráčům, jak má vypadat pořádná výzva, neváhejte. Gravity Defied je zpět a věřím, že nejen mě tento návrat opravdu potěší!

Hru můžete zdarma stáhnout zde