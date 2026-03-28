Fenomén Cozy Gaming aneb co to je, kde se vzal a proč si jej zamilujete

Pokud byste náhodou měli pocit, že je kolem nás málo nových termínů, seznamte se s cozy gamingem. Ty, kteří angličtinou příliš nevládnou, bych chtěla hned na úvod ujistit, že se nejedná ani o erotické hry, ani o offbrand verze Goat Simulatoru.
Ještě před pár lety by mi někdo těžko vysvětloval, že budu dobrovolně trávit večery virtuálním pěstováním nejrůznějších plodin, rybařením u pixelového jezera a povídáním si s obyvateli malé digitální vesnice, a že jednou z mých starostí bude dostat se do virtuální postele dříve, než vyčerpáním usnu uprostřed digitální mapy. Vyrůstala jsem totiž na úplně jiných hrách. V devadesátkách jsem nedala dopustit na Wolfensteina, TFX, Prince of Persia nebo Mortal Kombat. Podobně i Quake, Doom nebo později Halo pro mě vždycky znamenaly ideální způsob, jak vypnout hlavu. Rychlá akce, adrenalin a jasný cíl.
Od stříleček téměř k nudě
Čím víc jsem se věkově přibližovala číslu, které si už mnozí nechávají spíše pro sebe, tím víc jsem ve hrách vyhledávala klid (pamatujete, jak jsem v jednom ze svých článků zmiňovala nastupující vetchozrakost? Kromě jiného se s ní velmi špatně trefují hlavy nepřátel. Neschopnost trefit se byla také jedním z důvodů, proč vyzkoušet jiný žánr). Vyzkoušela jsem například Train Simulator a zjistila, že mě vlastně baví i úplně jiný typ her. Dlouhé klidné jízdy, sledování krajiny a postupné zvládání detailů provozu. A někde mezi tím se objevil Stardew Valley. Dlouho jsem ho ignorovala, protože na první pohled vypadal jako nenápadná pixelová farma. Jenže když byl před pár lety ve slevě na Steamu, zkusila jsem ho. A byl konec. Nebo… vlastně začátek. Virtuální farmaření mě začalo bavit natolik, až jsem si začala připadat jako facebooková mamina.
Když jsem pak jednou na YouTube hledala videa o Stardew Valley, zjistila jsem, že se u nich objevuje hashtag #cozygaming, a rozhodla se, že se tomuto mně doposud neznámému fenoménu podívám na zoubek.
Co vlastně znamená „cozy gaming“
Termín cozy gaming se dnes používá pro hry, které místo stresu a soutěživosti nabízejí klid, kreativitu a pocit bezpečí. Často jde o tituly bez násilí nebo s velmi nízkým tlakem na výkon. Hráč si může dělat věci vlastním tempem a svět hry je navržen tak, aby působil uklidňujícím dojmem. Často se jedná o pěstování, stavění, dekorování, ale třeba také o péči o postavy nebo zvířata nebo budování vztahů s obyvateli herního světa Velmi často jde o otevřené systémy bez jasného konce. Hra vás nikam netlačí, jen nabízí prostředí, ve kterém můžete existovat a postupně ho rozvíjet. Co se kvality a zpracování týče, rozsah je úctyhodný – od pochybně vypadajících online rychlovek až po skutečně mistrovsky zpracované tituly.
Pocit vs. žánr
Zajímavé je, že ani samotní hráči se úplně neshodnou, co přesně cozy hra je. Na diskusích typu Reddit často zaznívá názor, že se vlastně nejedná o žánr, ale o pocit. Prostě hra, u které si sednete, zabalíte se do deky a máte dobrý pocit. Možná i proto se touto nálepkou dají označit opravdu různorodé tituly. Někdo sem řadí farmářské simulátory, jiný třeba Minecraft. Jednoduché pravidlo, které se často cituje napříč komunitami, zní, že aby hra spadala pod „cozy gaming“, neměli byste u ní mít pocit, že vás tlačí čas nebo že můžete „prohrát“.
Stardew Valley jako zástupce
Když se dnes mluví o pohodovém hraní, téměř vždy se objevuje jméno Stardew Valley. Tento titul z roku 2016 vám přidělí roli člověka, který opustil práci v korporátu a přestěhoval se na starou farmu po dědečkovi. Zbytek je na vás. Můžete pěstovat plodiny, chovat zvířata, rybařit, těžit nebo si prostě jen povídat s místními obyvateli. Právě tahle kombinace svobody a pomalého tempa udělala ze Stardew Valley jeden z nejvlivnějších indie titulů poslední dekády.
A přiznám se, že přesně tohle mě na něm chytlo. Když jsem ho začala hrát na PC, brala jsem ho jako odpočinkovou věc mezi jinými hrami. Jenže pak přišel Xbox a najednou jsem zjistila, že je to ideální hra na večer. Po skončení práce jednoduše vypnu počítač, přesunu se ke konzoli a po vzoru již zmiňované facebookové maminy se mohu bez starostí ponořit do světa farmaření.
Pandemický fenomén?
Termín cozy gaming se začal výrazněji používat až v posledních letech. Velkou roli sehrála pandemie COVID-19, kdy miliony lidí hledaly způsob, jak se odreagovat doma (našli se tací, kteří za covidu relaxovali u hraní Plague Inc., ale ti byli spíše v menšině). Právě tehdy se globálním fenoménem stal Animal Crossing: New Horizons, který nabídl hráčům klidný ostrovní život v době, kdy byl reálný svět dost stresující. Od té doby popularita her tohoto typu stále roste. Data ze Steamu například ukazují, že počet úspěšných her označovaných jako „cozy“ se mezi roky 2022 a 2025 zvýšil o více než 675 %. To už není jen drobný trend. Je to jeden z nejrychleji rostoucích segmentů herního průmyslu.
…a šup s tím na TikTok
Cozy gaming dnes není jen o samotných hrách. Na sociálních sítích kolem něj postupně vznikla celá specifická estetika, která je s tímto stylem hraní úzce spojená. Na TikToku, Instagramu nebo YouTube lze najít tisíce videí, ve kterých lidé ukazují své útulné herní koutky nasvícené teplým světlem, pastelové klávesnice a ovladače nebo večerní hraní Stardew Valley u šálku čaje. Velmi populární jsou také takzvané „cozy desk setups“, tedy pracovní a herní stoly stylizované podle atmosféry oblíbených herních světů. Není proto divu, že hashtagy jako #cozygaming, #cozysetup nebo #cozygames nasbíraly na sociálních sítích už miliony zhlédnutí a postupně se staly součástí širší internetové kultury.
Stále vznikají nové projekty a mnoho indie studií se na tento styl her přímo zaměřuje (nádherné vizuální prostředí mají například hry tuzemského Amanita Design studia, které má na svědomí třeba kultovní Samorosty). Vývojáři také experimentují s novými formami relaxačních her, které kombinují příběh, komunitu a kreativitu.
A musíme tomu nějak říkat?
Když jsem se před pár týdny, neochvějně přesvědčená o své vlastní vtipnosti, zeptala šéfredaktora, jestli „můžu napsat o kozygejmingu“, zamyslela jsem se nad tím, jestli někoho nepopudí už samotný fakt, že se tu opět objevil nový fenomén, který za každou cenu zasluhuje vlastní hashtag. Ono ale vůbec není nutné toto pohodové hraní jakkoli nálepkovat a stávat se za každou cenu součástí trendu. Pokud vás baví večery u setupu, zútulněného na maximum, a máte potřebu zaznamenat každý herní večer na sociální sítě, proč ne. Pokud vás virtuální farmaření nebere a relaxujete spíše u Flight Simulatoru (a máte dostatek místa na všechny mapy, letadla a regiony), proč ne. A pokud nejraději relaxujete zcela offline, například při LARPu, tunění auta, sekání dříví nebo hraní šachů, i to je skvělé. A nemusíte tomu říkat vůbec nijak. Čím více je naše doba orientovaná na výkon, výdělek a správný dojem, tím větší význam dostává ten správný odpočinek. I bez hashtagů.
Nové i použité herní konzole na Mobil Pohotovosti naleznete zde