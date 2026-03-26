Epic rozdává dvě zábavné hry zcela zdarma, s jejich vyzvednutím si ale musíte pospíšit!

Dárky zdarma má rád naprosto každý – tím spíš, když stojí opravdu za to. A právě dva takové dárečky zdarma si na tento den připravil i Epic Games Store, který rozdává hned dvě povedené hry. K dispozici jsou však jen do příštího čtvrtka, takže s vyzvednutím příliš neotálejte, ať vám tato jedinečná možnost neuteče.
Hyper Echelon
Hyper Echelon je jednou z těch her, u kterých člověk chvíli přemýšlí, jestli ji hraje, nebo vlastně jen sleduje, jak se obrazovka mění pod rukama. Hra kombinuje rychlost, strategii a precizní načasování do jednoho celku, který okamžitě chytne. Na první pohled vás zaujme minimalistická grafika, která ale skrývá nečekanou hloubku – každý pohyb, každý tah je promyšlený a vyžaduje soustředění. Testoval jsem ji dlouhé večery a musím říct, že i když se člověk občas zasekne a frustrace stoupá, pocit, když se podaří překonat obtížnou úroveň, stojí za to. Hyper Echelon není hra, kterou jen tak odložíte; je to spíš výzva, která vás nutí myslet dopředu a přitom udržet nervy na uzdě. Pokud hledáte něco, co spojí adrenalin s mozkem, tahle hra vás nenechá chladnými.
Havendock
Havendock na Hyper Echelon navazuje vlastně tak trochu nenápadně, ale dostatečně výrazně, aby vás u obrazovky nechalo napnuté. Zatímco Hyper Echelon byla spíš o rychlém myšlení a precizním načasování, Havendock vás vtáhne do světa, kde každé rozhodnutí nese váhu a tempo není tolik o reflexech, jako o plánování a strategii. Už při prvních minutách si všimnete, že hra má svůj rytmus – a pokud se ho naučíte sledovat, odmění vás pocitem kontroly, který je stejně uspokojivý jako napínavý. Testoval jsem ji i po večerech a občasné momenty frustrace střídal pocit vítězství, který přichází, když vše do sebe perfektně zapadne. Havendock je takovým přirozeným pokračováním, které z původní výzvy Hyper Echelon udělá komplexní zážitek pro každého, kdo rád kombinuje mozek a strategii s lehce adrenalinovou příchutí.