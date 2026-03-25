Vyšly první aktualizace pro Studio Display (XDR)

J. Jiří Filip
Apple v náloži nových verzí OS, které včera vypustil, nezapomíná ani na své monitory. Před pár hodinami totiž vypustil i nový firmware pro Studio Display a Studio Display XDR, které dorazily teprve na začátku března.

Aktualizace nese označení Studio Display Firmware 26.4 a je určena pouze pro nové modely, starší varianta ji k dispozici nemá. Co přesně přináší, Apple tradičně neupřesnil, protože k ní nevydal žádné podrobnější poznámky. Dá se ale s velkou pravděpodobností očekávat, že jde hlavně o opravy chyb a drobná vylepšení stability.

Pokud chcete mít jistotu, že máte firmware aktuální, stačí monitor připojit k Macu a zamířit do Systémového nastavení, konkrétně do sekce Aktualizace softwaru. Odtud se update stáhne a nainstaluje stejně jako jakákoliv jiná systémová aktualizace. Stejně jako u AirPods nebo HomePodu jde tedy o nenápadný update, který sice nepřináší žádné viditelné novinky, ale pomáhá držet zařízení v kondici. A u displeje, na který se díváte každý den, to rozhodně není zanedbatelná věc.

