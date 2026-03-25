Odstartovaly předobjednávky AirPods Max 2! Dorazí na 50. výročí Applu a lákají na čip H2 i lepší ANC

Nová generace sluchátek AirPods Max 2, kterou Apple v polovině března, je nyní oficiálně dostupná k předobjednání. A pokud vás láká představa, že si je nasadíte hned v prvních dnech, čekání nebude dlouhé – první kusy mají dorazit už 1. dubna.
Na první pohled se přitom může zdát, že se toho vlastně tolik nezměnilo. AirPods Max 2 totiž designově vycházejí z předchozí generace, respektive z loňské varianty s USB-C. Zachovávají tedy ikonickou konstrukci i prémiové materiály, které z nich dělají jedny z nejvýraznějších náhlavních sluchátek na trhu. USB-C port zůstává samozřejmostí, takže nabíjení i případné drátové připojení sjednocují s iPhony a dalšími novějšími zařízeními Applu.
Fotogalerie
To hlavní se ale odehrává uvnitř. Apple totiž nasadil čip H2, který známe například z AirPods Pro nebo novějších generací základních AirPods. Právě ten stojí za celou řadou vylepšení – od účinnějšího aktivního potlačení hluku přes kvalitnější zvuk až po funkce jako Adaptive Audio nebo Live Translation. Jinými slovy, i když sluchátka vypadají povědomě, jejich schopnosti se posouvají znatelně dál.
Novinka přichází hned v několika barevných variantách, konkrétně midnight, starlight, oranžové, fialové a modré. Apple přitom drží cenu na stejné úrovni jako u předchozí generace, tedy na 549 dolarech. Při objednávce přes oficiální Apple Store si navíc můžete zdarma nechat sluchátka personalizovat gravírováním, což je detail, který potěší hlavně ty, kteří chtějí mít svůj kus opravdu jedinečný.
Apple původně mluvil o dostupnosti „na začátku příštího měsíce“ a jak se nyní ukazuje, plán vychází přesně podle očekávání. Jak Apple, tak i Amazon uvádějí doručení mezi 1. a 3. dubnem. Pokud tedy o AirPods Max 2 uvažujete, předobjednávky jsou právě teď nejrychlejší cestou, jak se k nim dostat mezi prvními.