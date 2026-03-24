NE, iPhone neumí ověřit pravost nabíječky! Virální videa jsou podvod

Pokud jste si po zhlédnutí videí, která poslední týdny zaplavují Instagram, TikTok nebo YouTube mysleli, že vaše produkty od Apple jsou falešné, nemusíte se bát. Realita je totiž výrazně jednodušší a hlavně klidnější, než jak ji prezentují virální videa. Na první pohled to vypadá velmi přesvědčivě. Stačí přiložit iPhone k nabíječce nebo kabelu a okamžitě se zobrazí elegantní animace s informací, že je příslušenství originální Apple. Přesně tak, jak by to člověk od Applu čekal. Jenže právě tady je ten zásadní problém. Nic takového iPhone ve skutečnosti neumí.
Apple totiž žádný oficiální způsob ověření pravosti příslušenství přes NFC přiložením iPhonu nenabízí. Neexistuje žádná systémová funkce, která by tímto způsobem ověřila nabíječku, kabel nebo jiné příslušenství. Stejně tak v iOS nenajdete žádnou oficiální animaci nebo hlášku typu „This accessory is genuine Apple“. Jak to tedy funguje ve skutečnosti? Apple dlouhodobě používá program Made for iPhone, známý jako MFi. V jeho rámci musí výrobci příslušenství splnit přísné podmínky, získat certifikaci a implementovat speciální autentizační čip. Díky tomu pak jejich produkty správně komunikují s iOS a fungují bez problémů.
Důležité ale je, že tato kontrola probíhá na úrovni hardwaru a komunikace mezi zařízením a iPhonem. Neprobíhá přes NFC a už vůbec ne tak, že by uživatel něco aktivně ověřoval přiložením telefonu. Co tedy lidé ve videích vlastně ukazují? Ve většině případů jde o jednoduché triky. Velmi často je v nabíječce, kabelu nebo krabičce umístěný obyčejný NFC štítek. Po přiložení iPhonu se otevře webová stránka nebo zobrazí text. Na videu to pak vypadá jako oficiální ověření od Applu, ale ve skutečnosti jde jen o běžnou funkci NFC. Další variantou je využití aplikace Zkratky. Pomocí automatizace lze nastavit, aby se po načtení konkrétního NFC tagu zobrazila notifikace nebo animace, která působí jako systémová hláška. Ve skutečnosti jde ale jen o předem připravený scénář.
Nelze vyloučit ani úpravy ve střihu. Některá videa mají popup nebo animaci jednoduše přidanou dodatečně, aby vše působilo důvěryhodněji. Specifickou kategorií jsou pak samotní výrobci příslušenství. Někteří z nich do balení skutečně přidávají NFC tag, který po přiložení iPhonu otevře jejich web nebo zobrazí potvrzení originality. Problém je, že to často prezentují jako „ověření od Applu“, což není pravda. Jde čistě o jejich vlastní řešení. Jak tedy Apple ve skutečnosti rozpozná neoriginální příslušenství? U Lightning kabelů a staršího příslušenství hraje roli právě MFi čip. Pokud chybí nebo není správně implementovaný, iOS zobrazí známou hlášku „This accessory may not be supported“. To je jediný reálný indikátor, který Apple používá.
U USB-C nabíječek je situace ještě jednodušší. Pravost se zde vůbec neověřuje. Apple využívá standard USB Power Delivery, což znamená, že jakákoli kvalitní nabíječka splňující tento standard bude fungovat prakticky stejně jako originální adaptér. Z toho plyne i důležitý závěr. Originální Apple příslušenství není jedinou správnou volbou. Klíčová je kvalita a dodržení standardů, nikoli logo na produktu nebo zdánlivé „ověření“, které ve skutečnosti neexistuje. Pokud tedy narazíte na video, kde někdo přiloží iPhone k nabíječce a objeví se potvrzení originality od Applu, berte ho s rezervou. Ve většině případů sledujete pouze dobře připravený trik, nikoli reálnou funkci iPhonu.