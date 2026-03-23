Velikonoce u T-Mobile: Vajíčka plná překvapení i odměny a slevy v aplikaci

T-Mobile navazuje na jarní tradici a spouští Velikonoční hledání kraslic přímo v aplikaci Můj TMobile. Od dnešního dne, 23. března, mohou zákazníci v průběhu následujících tří týdnů hledat a sbírat celkem sedm tematických vajíček, ve kterých je čekají atraktivní odměny. Těšit se mohou například na slevové vouchery, sladkou odměnu na prodejnách operátora nebo novou hru.
Nové vajíčko se objeví vždy v pondělí, středu a pátek, přičemž poslední přijde na Velikonoční pondělí 6. dubna. Kraslice zůstanou v aplikaci dostupná do 10. dubna a mohou se schovávat kdekoli v apce. Speciální odměnou pod finálním sedmým vajíčkem je vstupenka do tomboly o hodnotné ceny – zákazníci mohou vyhrát chytrý telefon Google Pixel 10a, zájezd do skotského Glasgow pro dva nebo pobyty v hotelech Imperial a Kouty.
Vedle výhodných nabídek od partnerů jsou nadále v sekci Magenta Moments výhodné digitální dárkové karty. Zákazníci tak mohou zakoupit personalizovanou kartu do Zalanda nebo Adidasu s 10% slevou. Např. dárková karta v nominální hodnotě 1 000 Kč je díky využití srdíček k zakoupení za 900 korun. Výhodněji mohou rovněž získat dárkové karty od partnerů Primark, H&M nebo LEGO. Nákup je možné dokončit snadno pomocí platební karty a peněženek Google Pay nebo Apple Pay. Digitální dárkovou kartu lze následně odeslat emailem obdarovanému nebo sobě.