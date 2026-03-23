Apple už má jasno: Vítěze Swift Student Challenge 2026, kteří se podívají na WWDC, odhalí za pár dní

Pokud byste se rádi podívali na WWDC a chtěli byste se tam dostat přes Swift Student Challenge, máme pro vás dobrou zprávu. Apple totiž už 26. března oficiálně odhalí vítěze letošního ročníku této soutěže, která si v posledních letech získala mezi studenty obrovskou popularitu.
Ta letos odstartovala 6. února a účastníci měli čas zasílat své projekty až do 28. února. Zadání přitom zůstává stejné jako v minulosti. Vytvořit originální aplikaci nebo projekt pomocí Swift Playgrounds či Xcode a ukázat, co ve vás jako v mladém vývojáři skutečně je. Apple pak hodnotí nejen technické zpracování, ale i inovaci, kreativitu, společenský přínos nebo důraz na inkluzi.
Ti nejlepší se mohou těšit na víc než jen symbolické uznání. Všichni vítězové se totiž dostanou do slosování o účast na červnové WWDC přímo v Apple Parku, což je pro spoustu z nich splněný sen. Apple ale zároveň vybírá i takzvané Distinguished Winners, tedy autory projektů, které vyčnívají opravdu výrazně. A ti už mají cestu do Cupertina prakticky jistou. Čeká je třídenní program včetně sledování keynote naživo a dalších doprovodných aktivit, bez nutnosti účasti v jakékoliv loterii. Pokud jste se tedy letos do výzvy zapojili, na verdikt nebudete čekat dlouho. Apple má výsledky rozesílat e-mailem už v průběhu tohoto týdne.