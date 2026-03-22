Po 18 letech jsme se dočkali! Tento obal vypadá přesně jako obálka ze které Steve Jobs vytáhl MacBook Air

Ti kteří si ještě pamatují na moment, kdy před 18 lety představil Steve Jobs světu MacBook Air, nikdy nezapomenou, jak jej vytáhl z poštovní obálky. Svět byl v té době v údivu z toho, že se může počítač vejít do obálky. Trvalo to 18 let, ale dočkali jsme se a společnost Detail INC představila obal, který 1:1 vypadá jako obálka, ze které Steve Jobs MacBook vytáhl. Pokud tedy chcete nosit svůj počítač skutečně stylově a zároveň jej díky měkkému obalu chránit, pak máte nyní jedinečnou možnost. Na obálce nechybí níc, co mají klasické obálky a dokonce i zapínání je řešeno stejně jako u obálek, jen místo nálepky použijete suchý zip. Co se velikosit týká, materiál je tlustý 4mm a velikost obalu je pak 26 x 34 x 1,5 cm. Pokud tedy sháníte stylový obal, pak tento stojí rozhodně za vaši pozornost.