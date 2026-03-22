Po 18 letech jsme se dočkali! Tento obal vypadá přesně jako obálka ze které Steve Jobs vytáhl MacBook Air

Mac
R. Roman Zavřel
Ti kteří si ještě pamatují na moment, kdy před 18 lety představil Steve Jobs světu MacBook Air, nikdy nezapomenou, jak jej vytáhl z poštovní obálky. Svět byl v té době v údivu z toho, že se může počítač vejít do obálky. Trvalo to 18 let, ale dočkali jsme se a společnost Detail INC představila obal, který 1:1 vypadá jako obálka, ze které Steve Jobs MacBook vytáhl. Pokud tedy chcete nosit svůj počítač skutečně stylově a zároveň jej díky měkkému obalu chránit, pak máte nyní jedinečnou možnost. Na obálce nechybí níc, co mají klasické obálky a dokonce i zapínání je řešeno stejně jako u obálek, jen místo nálepky použijete suchý zip. Co se velikosit týká, materiál je tlustý 4mm a velikost obalu je pak 26 x 34 x 1,5 cm. Pokud tedy sháníte stylový obal, pak tento stojí rozhodně za vaši pozornost.

650102208 18566251402020284 4053198386268476399 n 650102208_18566251402020284_4053198386268476399_n
651244925 18566251372020284 3333143512328756516 n 651244925_18566251372020284_3333143512328756516_n
650412737 18566251393020284 5463651123946355228 n 650412737_18566251393020284_5463651123946355228_n
650856807 18566251411020284 7982980235678275139 n 650856807_18566251411020284_7982980235678275139_n
650992266 18566251366020284 4280806430101959205 n 650992266_18566251366020284_4280806430101959205_n
650990517 18566251357020284 9052239146747757871 n 650990517_18566251357020284_9052239146747757871_n
650831834 18566251348020284 2993716503519977400 n 650831834_18566251348020284_2993716503519977400_n
651313990 18566250922020284 6216807504848654585 n 651313990_18566250922020284_6216807504848654585_n
