Z Applu odešel po 12 dnech a dostal jen 800 dolarů. Dnes by měl přes 339 miliard dolarů

Roman Zavřel
Když se řekne Apple, většině lidí okamžitě naskočí dvě jména: Steve Jobs a Steve Wozniak. Jenže úplně na začátku stál ještě třetí muž, na kterého se dnes skoro zapomíná. Jmenoval se Ronald Wayne, byl u založení Applu v roce 1976, sepsal původní zakladatelskou smlouvu, pomohl vytvořit první logo firmy a vlastnil 10% podíl. Jenže pak přišlo rozhodnutí, které se zapsalo do historie jako jedno z nejdražších vůbec. Wayne svůj podíl prodal za pouhých 800 dolarů. Dnes by měl hodnotu v řádu stovek miliard.

Ronald Wayne nebyl vizionářem v tom smyslu, v jakém známe Jobse. Byl starší, zkušenější a v začínající firmě měl fungovat jako rozvážný protiváha dvou mladých zakladatelů. Právě on dostal 10% podíl, zatímco Jobs a Wozniak si rozdělili zbytek. Wayne zároveň vytvořil i vůbec první logo Applu a podílel se na prvních dokumentech kolem Apple I. Jenže přišla obava, která z dnešního pohledu zní skoro neuvěřitelně. Apple tehdy ještě nebyl technologický gigant, ale malá firma s nejistou budoucností. Wayne měl strach z finančního rizika a hlavně z osobní odpovědnosti za případné dluhy firmy. V té době totiž šlo o partnerství, kde mohli partneři nést osobní odpovědnost za závazky. A zatímco Jobs s Wozniakem byli mladí a prakticky neměli co ztratit, Wayne už měl majetek, o který mohl přijít. Právě proto se rozhodl z firmy rychle odejít.

Za svůj odchod získal nejprve 800 dolarů. Později ještě přijal další vyrovnání 1 500 dolarů výměnou za to, že se definitivně vzdá jakýchkoliv budoucích nároků vůči Applu. Tehdy to pro něj bylo racionální rozhodnutí. Dávalo smysl, chránilo ho před rizikem a odpovídalo situaci, kterou viděl před sebou. Jenže historie bývá krutá k těm, kteří se rozhodnou příliš brzy. Dnes je Apple jednou z nejhodnotnějších firem planety. Jeho tržní kapitalizace se v březnu 2026 pohybuje okolo 3,67 bilionu dolarů. Kdyby si Ronald Wayne svůj 10% podíl ponechal, měl by dnes teoreticky majetek přes 367 miliard dolarů. Částka 339 miliard dolarů, která se často objevuje na sociálních sítích, tak odpovídala dřívější nižší valuaci Applu, ale v současnosti by byla ještě vyšší. To by aktuálně řadilo Ronalda Wayne na pozici druhého nejbohatšího muže planety, mezi Elona Muska a Larryho Page z Google.

Na celém příběhu je fascinující hlavně to, že Wayne podle svých pozdějších vyjádření nelitoval. Tvrdil, že udělal nejlepší rozhodnutí na základě informací, které tehdy měl. A právě v tom je jeho příběh tak silný. Dnes je snadné dívat se zpět a říkat, že udělal chybu života. Jenže v roce 1976 Apple nebyl Apple. Byl to risk, nejistota a dva extrémně ambiciózní mladíci s velkými sny. Wayne zvolil jistotu. A ta ho připravila o jmění, které si většina lidí nedokáže ani představit. Tenhle příběh zároveň dokonale ukazuje, jak tenká je hranice mezi opatrností a promarněnou životní příležitostí. Ronald Wayne neprodal jen podíl ve firmě. Prodal podíl na jedné z největších technologických revolucí historie. A právě proto jeho jméno dodnes fascinuje celý svět. Ne kvůli tomu, co v Applu dokázal, ale kvůli tomu, čeho se vzdal.

