Ronald G. Wayne: Máme podpis muže, který to tak trochu nevychytal

Ronald G. Wayne by se dal bezesporu označit za největšího smolaře všech dob. Byl to právě on, kdo spolu s dvojicí Steve Jobs a Steve Wozniak založil v roce 1976 společnost Apple Computers. Ronald se v Applu staral o administrativu a zároveň navrhl vůbec první logo společnosti Apple, ovšem pracovat v Apple Computer vydržel pouhých 12 dní. Nesouhlasil totiž s plány obou Stevů a tak je po 12 dnech požádal, aby mu vrátili za jeho 10% podíl částku 800$, kterou do Applu tehdy vložil.

Ano, tento muž skutečně vlastil 10 % společnosti Apple a prodal jej Stevu Jobsovi a Stevu Wozniakovi po 12 dnech od založení Applu za 800$. Dnes představuje 10 % společnosti Apple částku 280 miliard amerických dolarů. Ronald G. Wayne by tak byl dnes ve svých 90 letech bezkonkurečně nejbohatším člověkem na světě, který by hravě předběhl i majitele skupiny LVMH Bernarda Arnaulta, jehož mění je aktuálně 233 miliard dolarů.

Místo toho však Ronal G. Wayne pracoval po odchodu z Applu v Atari a později pro další nejmenované technologické společnosti a nyní dožívá v podstatě jako běžný důchodce, který má celkem hluboko do kapsy. Samozřejmě z dnešního pohledu se Ronaldovo rozhodnutí hodnotí poměrně snadno, ovšem nikdo z nás v té době neviděl do jeho hlavy a nemohl tušit, proč skutečně svůj podíl raději prodal, než aby ve firmě pokračoval dál. Všeobecně se má za to, že nesouhlasil s tím, že se Wozniak a Jobs chtějí zadlužit, aby mohli vyvíjet počítače a vyrábět je a bál se toho, že bude muset jako spolumajitel platit jejich dluhy.

Mě se podařilo minulý týden sehnat na eBay podpis Ronalda G. Wayne s COA certifikátem a i když se jedná o nejméně zajímavého z trojice zakladatelů Applu, rád bych měl ve své sbírce podpisy všech tří mužů, kteří tenkrát byli u toho. Aktuálně mám podpis Steva Wozniaka a Ronalda G. Wayne s tím, že sehnat podpis Steva Jobse s COA je otázka řádově okolo dvou až tří milionů korun a tak si na něj budu muset ještě chvíli počkat. Každopádně pro mě osobně má velkou cenu mít podpis všech tří pánů, kteří tenkrát založili Apple. Pokud byste chtěli, tak podpisy Ronalda Wayne jde sehnat na eBay řádově za vyšší desítky až stovky dolarů a vždy, když budete podobný podpis kupovat, kupujte jen ten, který má takzvaný COA certifikát, tedy certifikát autenticity, bez něj je totiž podpis prakticky bezcenný.